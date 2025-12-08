आउटसोर्स कर्मचारियों को मिलेगी 2 महीने की सैलरी, 11 महीने का एरियर !

वहीं आज से एक महीने पहले मध्यप्रदेश के साढ़े तीन लाख से अधिक पेंशनर्स के लिए जबलपुर हाईकोर्ट का बड़ा आदेश आया था। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य शासन की रिव्यू पिटीशन को पूरी सुनवाई के बाद खारिज कर दिया है। इसके साथ ही 2 मार्च 2020 के अपने पूर्व आदेश को यथावत रखा है। इस फैसले के साथ ही पेंशनर्स को छठवें वेतन आयोग के शेष 32 माह के एरियर के भुगतान का रास्ता साफ हो गया है। हाईकोर्ट ने आदेशित किया था कि छह माह के भीतर सभी पात्र पेंशनर्स को 6 प्रतिशत ब्याज सहित एरियर का भुगतान किया जाए।