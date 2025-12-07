7 दिसंबर 2025,

जबलपुर

MP News: एमपी में बनेगा नया जिला ! इस तहसील को जिला बनाने की मांग तेज

MP News: तहसील को जिला बनाने की मांग को लेकर तेज हुआ आंदोलन, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के पूर्व प्रचारक ने अन्न त्याग-अन्न सत्याग्रह शुरु किया..।

जबलपुर

image

Shailendra Sharma

Dec 07, 2025

jabalpur

mp map (सोर्स-पत्रिका+ एमपी सरकार आधिकारिक वेबसाइट)

MP News: मध्यप्रदेश में एक बार फिर जबलपुर की सिहोरा तहसील को जिला बनाने की मांग तेज हो गई है और अब निर्णायक मोड़ पर पहुंचती नजर आ रही है। सिहोरा को जिला बनाने की मांग को लेकर किए जा रहे आंदोलन में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के पूर्व प्रचारक प्रमोद साहू द्वारा अन्न त्याग- अन्न सत्याग्रह की शुरुआत कर दी है। इससे पहले काल भैरव चौक मंदिर में सद्बुद्धि यज्ञ किया गया, जिसमें सैकड़ों स्थानीय लोग शामिल हुए।

भूख हड़ताल पर बैठे लोग

सिहोरा को जिला बनाने की मांग को लेकर सिहोरा में आंदोलन चल रहा है और पुराने बस स्टैंड स्थित धरना स्थल पर लोग क्रमिक भूख हड़ताल बैठे हुए हैं। शहर भर में जिला न बनने को लेकर जबरदस्त जनाक्रोश है। आंदोलनकारियों ने आरोप लगाया कि सरकार लगातार सिहोरा की अनदेखी कर रही है और अब जनता हर त्याग के लिए तैयार है। चेतावनी देते हुए कहा गया कि यदि शीघ्र निर्णय नहीं हुआ तो नौ दिसंबर से अन्न के साथ जल त्याग कर आमरण सत्याग्रह किया जाएगा। ये संघर्ष तब तक चलेगा, जब तक सिहोरा को उसका ''हक'' जिला नहीं मिल जाता।

अक्टूबर में जलाए थे खून के दीये

बता दें कि सिहोरा को जिला बनाने की मांग करीब 20 साल से उठ रही है। इसी साल अक्टूबर के महीने में सिहोरा को जिला बनाने की मांग करते हुए पुराने बस स्टैंड पर लक्ष्य जिला सिहोरा आंदोलन समिति के आह्वान पर सैकड़ों नागरिकों ने अपने शरीर से निकले खून से 101 प्रतीकात्मक दीए जलाए थे। तब आंदोलनकारियों ने कहा था कि इन दीयों में केवल तेल और बाती नहीं, बल्कि सिहोरा की पीड़ा और वर्षों की अनदेखी की आग जल रही है। यह प्रदर्शन सिर्फ विरोध नहीं बल्कि सिहोरा के प्रति त्याग, समर्पण और प्रेम का प्रतीक है।

Published on:

07 Dec 2025 10:14 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Jabalpur / MP News: एमपी में बनेगा नया जिला ! इस तहसील को जिला बनाने की मांग तेज

जबलपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

