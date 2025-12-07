MP News: एमपी में बनेगा नया जिला ! इस तहसील को जिला बनाने की मांग तेज

सिहोरा को जिला बनाने की मांग को लेकर सिहोरा में आंदोलन चल रहा है और पुराने बस स्टैंड स्थित धरना स्थल पर लोग क्रमिक भूख हड़ताल बैठे हुए हैं। शहर भर में जिला न बनने को लेकर जबरदस्त जनाक्रोश है। आंदोलनकारियों ने आरोप लगाया कि सरकार लगातार सिहोरा की अनदेखी कर रही है और अब जनता हर त्याग के लिए तैयार है। चेतावनी देते हुए कहा गया कि यदि शीघ्र निर्णय नहीं हुआ तो नौ दिसंबर से अन्न के साथ जल त्याग कर आमरण सत्याग्रह किया जाएगा। ये संघर्ष तब तक चलेगा, जब तक सिहोरा को उसका ''हक'' जिला नहीं मिल जाता।