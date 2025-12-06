Temperatures drop : आठ से तेजी से गिरेगा तापमान, फिर लौटी कड़ाके की ठंड

Temperatures drop : मौसम में उतार चढ़ाव का दौर जारी है। जबलपुर सहित सम्भाग के जिलों में फिर कड़ाके की ठंड का दौर शुरू हो गया है। रात के तापमान में शुक्रवार को एक बार फिर खासी गिरावट से जबलपुर में तेज ठंड का असर रहा। रात का न्यूनतम तापमान डेढ़ डिग्री नीचे लुढ़ककर दस डिग्री से नीचे चला गया। सुबह शाम कोहरे व ओस के चलते जोरदार ठिठुरन महसूस हुई। मौसम विभाग की मानें, तो शुक्रवार को पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के संकेत मिले हैं। इसके चलते आगामी दो दिनों में दिन और रात के तापमान में दो से तीन डिग्री की गिरावट होगी। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश के साथ बर्फबारी होने से हवा का रूख उत्तरी होगा। इसके असर से 7-8 दिसंबर से जबलपुर सम्भाग में ठंड का असर बढ़ने लगेगा।