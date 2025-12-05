पंचवटी घाट में मिल रहा नाला, दूषित हो रही नर्मदा देखकर भी जिम्मेदार नहीं ले रहे सुध

भेड़ाघाट के पंचवटी घाट के आसपास हजारों लोगों की आबादी रहती है, वहीं प्रतिदिन बड़ी संख्या में पर्यटक भी घूमने के लिए आते हैं। जिनके वाहनों की पार्किंग गुलाब गार्डन के बाजू से होती है। ठीक इसी के बाजू से नाला बहता है जो नर्मदा में जाकर मिलता है। इसके पानी को फिल्टर करने के लिए कुछ साल पहले ऊपर प्लांट लगाया गया था। वहीं नाले के पानी को ऊपर पहुंचाने नर्मदा किनारे पंप लगाया गया था। किंतु करीब एक साल से पंप कभी कभार ही चालू होता है, वह अधिकतर समय बंद ही पड़ा रहता है। जिससे पूरी बस्ती का गंदा पानी सीधे नर्मदा में जाकर मिल रहा है।