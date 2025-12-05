पंचवटी घाट में मिल रहा नाला, दूषित हो रही नर्मदा देखकर भी जिम्मेदार नहीं ले रहे सुध

Narmada River pollution
Narmada River pollution : एक तरफ जहां नर्मदा का सौंदर्य लोगों का मनमोह लेता है, वहीं दूसरी तरफ मिलने वाली गंदगी नाक मुंह बंद करने को मजबूर भी कर रही है। हम बात कर रहे हैं भेड़ाघाट के पंचवटी घाट की। जहां पूरे रहवासी क्षेत्र से निकलने वाला गंदा पानी निर्मल नर्मदा के जल को दूषित कर रहा है। इतना होने के बाद भी जिम्मेदार अधिकारी और जनप्रनिधि इसे रोकने के लिए प्रयास नहीं कर रहे हैं।
भेड़ाघाट के पंचवटी घाट के आसपास हजारों लोगों की आबादी रहती है, वहीं प्रतिदिन बड़ी संख्या में पर्यटक भी घूमने के लिए आते हैं। जिनके वाहनों की पार्किंग गुलाब गार्डन के बाजू से होती है। ठीक इसी के बाजू से नाला बहता है जो नर्मदा में जाकर मिलता है। इसके पानी को फिल्टर करने के लिए कुछ साल पहले ऊपर प्लांट लगाया गया था। वहीं नाले के पानी को ऊपर पहुंचाने नर्मदा किनारे पंप लगाया गया था। किंतु करीब एक साल से पंप कभी कभार ही चालू होता है, वह अधिकतर समय बंद ही पड़ा रहता है। जिससे पूरी बस्ती का गंदा पानी सीधे नर्मदा में जाकर मिल रहा है।
पार्किंग एरिया के पास पर्यटकों के लिए सार्वजनिक शौचालय भी बना हुआ है। जो कि सीधे नर्मदा में मिल रहे नाले से जुड़ा है। इस शौचालय की पूरी गंदगी भी इसी नाले से होकर नर्मदा में बहाई जा रही है। इसी तरह धुआंधार मार्केट के नीचे बनाए गए शौचालय पर हमेशा ताला रहता है। यहां पर्यटकों के लिए कोई सुविधा नहीं है। स्थानीय लोगों ने बताया कुछ दुकानदारों ने इन शौचालयों पर कब्जा कर अपना सामान रखना शुरू कर दिया था। जो सालों से उन्हीं के कब्जे में है।
Narmada River pollution : कई बार जिम्मेदार अधिकारियों को कहा है, लेकिन वे लापरवाही कर रहे हैं। पंप को रोज चलाए जाए इसके लिए आज ही सीएमओ से चर्चा करुंगा। ताकि नर्मदा में नाले का दूषित पानी न मिले।
