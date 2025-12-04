विकास के विजन में भाजपाई दबदबा, विशेषज्ञ सदस्यों में 60 फीसदी ‘भगवाधारी’

जिले के दीर्घकालीन विकास की योजनाएं बनाना है।जिले के परंपरागत कौशल को चिन्हित कर करनावोकल फॉर लोकल के सिद्धांत के दृष्टिगत जिले की समृद्धि का रोडमैप तैयार करना।शासकीय योजनाओं को बेहतर तरीके से लागू करने के सुझावों पर काम।जिले में रोजगार सृजन, उद्योग, व्यापार, जल संरचनाओं के संरक्षण, निर्यात, कृषि, खनिज आदि क्षेत्रों में जिले की कार्ययोजना के लिए सुझाव देना।नामित सदस्यों में सत्ताधारी दल के ’यादा सदस्यजिन 20 लोगों को नामांकित किया गया है उसमें 60 प्रतिशत से अधिक लोग भाजपा से जुड़े हैं। इनमें नगर भाजपा अध्यक्ष रत्नेश सोनकर और ग्रामीण अध्यक्ष राजकुमार पटेल को समाजसेवा के क्षेत्र में नामांकित किया गया है।