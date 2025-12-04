4 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जबलपुर

विकास के विजन में भाजपाई दबदबा, विशेषज्ञ सदस्यों में 60 फीसदी ‘भगवाधारी’

जिला विकास सलाहकार समिति का गठन : भाजपा नगर अध्यक्ष रत्नेश सोनकर, ग्रामीण अध्यक्ष राजकुमार पटेल, निगम अध्यक्ष रिकुंज विज समाजसेवी श्रेणी में शामिल

2 min read
Google source verification

जबलपुर

image

Shyam Bihari Singh

Dec 04, 2025

mp politics

बजट भाषण में हुई थी गठन की घोषणा

जिला विकास सलाहकार समिति का गठन : भाजपा नगर अध्यक्ष रत्नेश सोनकर, ग्रामीण अध्यक्ष राजकुमार पटेल, निगम अध्यक्ष रिकुंज विज समाजसेवी श्रेणी में शामिल

jabalpur news जबलपुर. जिले के विकास योजना के लिए रोडमेप तैयार करने के साथ ही दीर्घकालीन विकास योजनाएं बनाने के लिए जिला विकास सलाहकार समिति के गठन में भी भाजपाई दबदबा कायम हैं। समिति में अलग-अलग क्षेत्रों के जिन 20 विशेषज्ञ सदस्यों को नामित किया गया है उसमें भारतीय जनता पार्टी से जुड़े पदाधिकारियों का ही दबदबा है। ऐसे एक करीब एक दर्जन नाम हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस से रा’य सभा सांसद विवेक तन्खा और पूर्व क्षेत्र विधायक लखन घनघोरिया शामिल हैं। समिति की वर्ष में एक बार बैठक अनिवार्य है। जल्द ही इसकी तिथि जारी हो सकती है।

प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट भाषण में मध्यप्रदेश के समस्त जिलों में जिला विकास सलाहकार समिति का गठन किये जाने की बात कही थी। जिले में हाल में इसका गठन किया गया है। इसमें मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जिले के प्रभारी मंत्री और उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा को बनाया गया है। पदेन सदस्य सचिव कलेक्टर राघवेंद्र सिंह हैं। प्रभारी मंत्री की अनुशंसा पर उद्योग, व्यापार, प्रगतिशील किसान समाजसेवा, चिकित्सा, विधि आदि क्षेत्रों के 20 सदस्यों को नामांकित किया गया है।

इन्हें भी किया गया शामिल

सांसद लोक सभा आशीष दुबे, सांसद रा’यसभा विवेक तन्खा एवं सुमित्रा बाल्मीक। विधायकों में लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह, विधायक अजय विश्नोई, लखन घनघोरिया, सुशील तिवारी, अशोक रोहाणी, संतोष बरकड़े, नीरज सिंह ठाकुर और अभिलाष पांडेय को शामिल किया गया है। इसी प्रकार महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू, जिला पंचायत अध्यक्ष आशा गोंटिया के अलावा जबलपुर जनपद अध्यक्ष चंद्रकिरण, कुंडम सुरेंद्र सिंह धुर्वे, मझौली विद्या चौरसिया, पनागर शैलेन्द्र पटेल, पाटन ’योति ठाकुर, शहपुरा ललिता सिंह और सिहोरा जनपद अध्यक्ष रश्मि अग्निहोत्री शामिल हैं।

समिति का यह होगा काम

जिले के दीर्घकालीन विकास की योजनाएं बनाना है।जिले के परंपरागत कौशल को चिन्हित कर करनावोकल फॉर लोकल के सिद्धांत के दृष्टिगत जिले की समृद्धि का रोडमैप तैयार करना।शासकीय योजनाओं को बेहतर तरीके से लागू करने के सुझावों पर काम।जिले में रोजगार सृजन, उद्योग, व्यापार, जल संरचनाओं के संरक्षण, निर्यात, कृषि, खनिज आदि क्षेत्रों में जिले की कार्ययोजना के लिए सुझाव देना।नामित सदस्यों में सत्ताधारी दल के ’यादा सदस्यजिन 20 लोगों को नामांकित किया गया है उसमें 60 प्रतिशत से अधिक लोग भाजपा से जुड़े हैं। इनमें नगर भाजपा अध्यक्ष रत्नेश सोनकर और ग्रामीण अध्यक्ष राजकुमार पटेल को समाजसेवा के क्षेत्र में नामांकित किया गया है।

इसी श्रेणी में नगर निगम अध्यक्ष रिंकुज बिज, पूर्व पार्षद श्रीराम शुक्ला को शामिल किया गया है। पूर्व ग्रामीण भाजपा अध्यक्ष रानू तिवारी (कृषक), अलिखेश जैन (उद्योग), डॉ जितेंद्र जामदार व डॉ रविंद्र चंदपुरिया (चिकित्सा), राजा नाग्देव व राजा मौर (व्यवसायी), सुभाष शुक्ला (विधि), ओमनारायण पचौरी (कृषि), बालगोविंद तिवारी (कृषि) हैं। इधर भाजपा से इतर डॉ राजेश धीरावाणी, विजय पटेल, आनंद जैन, आनंद साहू, दीपक अरोरा, अखिल मिश्रा, सुनील कुमार दुबे का नाम अलग-अलग क्षेत्र से शामिल किया गया है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

04 Dec 2025 06:11 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Jabalpur / विकास के विजन में भाजपाई दबदबा, विशेषज्ञ सदस्यों में 60 फीसदी ‘भगवाधारी’

बड़ी खबरें

View All

जबलपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

SIR pressure : जबलपुर में बीएलओ की हार्ट अटैक से मौत, दो दिन पहले गिरे थे बाथरूम में

SIR survey more than 100 percent voters verified satna mp news
जबलपुर

ढोंगी तांत्रिक और जादू-टोना के झांसे में लोग, अंधविश्वास के जाल में फंसकर संपत्ति और जीवन पर खतरा

जबलपुर

breaking news : तीन मंजिला कपड़ा दुकान के ऊपरी तल में लगी आग, दुकानदार ने स्टॉक सडक़ पर फेंका

breaking news
जबलपुर

chambers : जबलपुर के जानलेवा टूटे चैम्बर, कर रहे बड़ी दुर्घटना का इंतजार

chambers
जबलपुर

Central GST Raid : एमपी में एक साथ 4 ठिकानों पर छापे, करोड़ों की चोरी की आशंका

Central GST Raid
जबलपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.