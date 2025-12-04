chambers : जबलपुर के जानलेवा टूटे चैम्बर, कर रहे बड़ी दुर्घटना का इंतजार

chambers
chambers : शहर के मुख्य मार्गों व क्षेत्रों में शामिल राइट टाउन में करीब आधा दर्जन सीवर के चैम्बर जर्जर हो गए हैं। अतिव्यवस्ततम मार्ग होने के चलते यहां से रोजाना हजारों वाहन चालक गुजर रहे हैं। इन चैम्बरों के पास से गुजरने वाले प्रत्येक वाहन चालक की जान जोखिम में ही रहती है। महीनों से टूटे चैम्बर आम लोगों व दुकानदारों को तो दिख रहे हैं, लेकिन जिम्मेदारों को ये आज तक नजर नहीं आए हैं।
मामला एक- पुराना तीन पत्ती बस स्टैंड तिराहे से एमएलबी स्कूल की ओर जाने वाले रास्ते पर सीवर का चैम्बर है। जिसके ढक्कन की सरिया नजर आने लगी हैं। सीमेंट कवर पूरी तरह से टूट गया है। इसी के ऊपर से रोजाना भारी वाहनों समेत दो पहिया व कार आदि गुजर रही हैं।
मामला दो-एमएलबी मोड़ पर बना चैम्बर का ढक्कर धंसने लगा है, जो कि वाहन चालको को दूर से समझ में नहीं आता। जब तक इसका अंदाजा होता है, तब तक वाहन का चक्का इसमें फंस जाता है। जिससे तेज रफ्तार वाहनों को जोरदार झटका लग जाता है।
मामला तीन-गौ माता चौक राइट टाउन स्टेडियम मोड़ पर एक बड़ा चैम्बर बना हुआ है। जहां दो लाइनें आपस में मिलती हैं। इस चैम्बर के ढक्कन की सीमेंट रोज गिर कर टूट रही है। जिससे सरिया नजर आने लगी हैं। लोगों ने कहना है कि इसे टूटे तीन महीने हो गए, पास ही स्मार्ट सिटी का ऑफिस भी है, लेकिन किसी ने आज तक मरम्मत कराने की सुध नहीं ली है।
मामला चार- सूतिका गृह अस्पताल के बाजू से सीवर का चैम्बर पूरी तरह से टूट गया है। जिससे यहां गड्ढा नजर आने लगा है। कोई राहगीर दुर्घटनाग्रस्त न हो इसके लिए स्थानीय लोगों ने इसमें झाडिय़ां लगा दी हैं। ताकि हादसे से अनजान वाहन चालक सकुशल गुजर सकें।
सीवर चैम्बर में यदि किसी दिन सरिया टूटे तो वाहन चालक इसमें नीचे गिरकर गंभीर रूप से घायल भी हो सकते हैं। चैम्बर के नीचे सीवर लाइन की गहराई आठ से दस फीट है। जो अपने आप में खतरे का संकेत देती है।
chambers : आज ही मीटिंग में हमने संबंधित विभाग के अधिकारियों को चैम्बर के सुधार आदि के लिए कहा है, जल्द ही इन्हें दुरुस्त कराया जाएगा, ताकि आम नागरिकों को किसी प्रकार की समस्या न हो।
