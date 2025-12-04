chambers : जबलपुर के जानलेवा टूटे चैम्बर, कर रहे बड़ी दुर्घटना का इंतजार

chambers : शहर के मुख्य मार्गों व क्षेत्रों में शामिल राइट टाउन में करीब आधा दर्जन सीवर के चैम्बर जर्जर हो गए हैं। अतिव्यवस्ततम मार्ग होने के चलते यहां से रोजाना हजारों वाहन चालक गुजर रहे हैं। इन चैम्बरों के पास से गुजरने वाले प्रत्येक वाहन चालक की जान जोखिम में ही रहती है। महीनों से टूटे चैम्बर आम लोगों व दुकानदारों को तो दिख रहे हैं, लेकिन जिम्मेदारों को ये आज तक नजर नहीं आए हैं।