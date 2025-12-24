सर्दी के सितम के बीच ‘पहेली’ बना कोहरा … कभी घनघोर छाता है, कभी गायब हो जाता है

मौसम विभाग के अनुसार एक पश्चिमी विक्षोभ उत्तरी भारत में एक द्रोणिका (ट्रफ) के रूप में स्थित है। उष्णकटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम समुद्र तल से 12.6 किमी ऊपर 220 किमी प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवा के साथ उत्तर पश्चिमी भारत में बनी हुई है। इसके चलते 24 और 25 दिसंबर को जबलपुर सम्भाग के अधिकतर हिस्सों में मौसम साफ रहने की सम्भावना है। सम्भाग के कुछ क्षेत्रों में सुबह के समय हल्का, मध्यम कोहरा छाया रह सकता है। रात के तापमान में गिरावट जारी रहने का अनुमान है।