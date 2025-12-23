दिनदहाड़े ऑटो चालक का गला काटने वाला गिरफ्तार, पुलिस ने निकला जुलुस – देखें वीडियो

ISBT murder case : अंतरराज्यीय बस टर्मिनस (आइएसबीटी) में ऑटो चालक की हत्या करने के आरोपी राजीव नगर निवासी रोहित पाल को पुलिस ने सोमवार देर रात रिंग रोड के पास बासा गांव से गिरफ्तार किया। आरोपी ने पांच माह पुरानी रंजिश पर वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने आरोपी को मंगलवार को न्यायालय में पेश किया, जहां उसे जेल भेज दिया गया। आरोपी से वारदात में प्रयुक्त चाकू और बाइक भी बरामद कर लिया है।
माढ़ोताल थाना प्रभारी वीरेन्द्र पवार ने बताया कि पुलिस टीम आरोपी रोहित को गिरफ्तार करने बासा गांव पहुंची तो वह भागने लगा। टीम ने पीछा किया तो वह गिर गया, जिससे उसे एक हाथ और पैर में फ्रेक्चर आया। पुलिस ने आरोपी का मेडिकल परीक्षण कराया और वारदात स्थल पर लाकर जुलूस निकला। इस दौरान वह कहता रहा अपराध करना पाप है।
पुलिस ने बताया कि राजीव गांधी नगर गली नंबर-एक निवासी पवन अहिरवार रिक्शा चलाता था। वह रविवार शाम ई- रिक्शा लेकर आईएसबीटी स्थित पुलिस चौकी के पास पहुंचा, तभी आरोपी रोहित पाल पहुंचा और मोपेड अड़ाकर ऑटो रोक लिया। ऑटो रुकते ही रोहित ने पवन पर चाकू से ताबड़तोड़ वार किए, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई।
मामले में पवन की मां सुमित्रा ने पुलिस में एफआइआर दर्ज कराई थी। उन्होंने पुलिस को बताया कि चार-पांच माह पहले पवन ई- रिक्शा लेकर जा रहा था, जो रोहित के घर के दरवाजे से टकरा गया था। इस पर रोहित और उसकी मां शकुन ने पवन से मारपीट की थी। पवन ने एफआइआर नहीं दर्ज कराई, लेकिन शकुन ने पवन के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी। दूसरे दिन भी विवाद हुआ था, तब रोहित ने उसे पवन या उसके भाई पंकज में से किसी एक की हत्या करने की धमकी दी थी।
