23 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जबलपुर

दिनदहाड़े ऑटो चालक का गला काटने वाला गिरफ्तार, पुलिस ने निकला जुलुस – देखें वीडियो

आइएसबीटी हत्याकांड का खुलासा : वारदात में प्रयुक्त चाकू और मोपेड जब्त,

2 min read
Google source verification

जबलपुर

image

Lalit Kumar Kosta

Dec 23, 2025

आइएसबीटी हत्याकांड का खुलासा : वारदात में प्रयुक्त चाकू और मोपेड जब्त,

ISBT murder case : अंतरराज्यीय बस टर्मिनस (आइएसबीटी) में ऑटो चालक की हत्या करने के आरोपी राजीव नगर निवासी रोहित पाल को पुलिस ने सोमवार देर रात रिंग रोड के पास बासा गांव से गिरफ्तार किया। आरोपी ने पांच माह पुरानी रंजिश पर वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने आरोपी को मंगलवार को न्यायालय में पेश किया, जहां उसे जेल भेज दिया गया। आरोपी से वारदात में प्रयुक्त चाकू और बाइक भी बरामद कर लिया है।

ISBT murder case : पीछा कर पकड़ा

माढ़ोताल थाना प्रभारी वीरेन्द्र पवार ने बताया कि पुलिस टीम आरोपी रोहित को गिरफ्तार करने बासा गांव पहुंची तो वह भागने लगा। टीम ने पीछा किया तो वह गिर गया, जिससे उसे एक हाथ और पैर में फ्रेक्चर आया। पुलिस ने आरोपी का मेडिकल परीक्षण कराया और वारदात स्थल पर लाकर जुलूस निकला। इस दौरान वह कहता रहा अपराध करना पाप है।

ISBT murder case : यह है मामला

पुलिस ने बताया कि राजीव गांधी नगर गली नंबर-एक निवासी पवन अहिरवार रिक्शा चलाता था। वह रविवार शाम ई- रिक्शा लेकर आईएसबीटी स्थित पुलिस चौकी के पास पहुंचा, तभी आरोपी रोहित पाल पहुंचा और मोपेड अड़ाकर ऑटो रोक लिया। ऑटो रुकते ही रोहित ने पवन पर चाकू से ताबड़तोड़ वार किए, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई।

ISBT murder case : पांच माह पहले हुआ था विवाद

मामले में पवन की मां सुमित्रा ने पुलिस में एफआइआर दर्ज कराई थी। उन्होंने पुलिस को बताया कि चार-पांच माह पहले पवन ई- रिक्शा लेकर जा रहा था, जो रोहित के घर के दरवाजे से टकरा गया था। इस पर रोहित और उसकी मां शकुन ने पवन से मारपीट की थी। पवन ने एफआइआर नहीं दर्ज कराई, लेकिन शकुन ने पवन के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी। दूसरे दिन भी विवाद हुआ था, तब रोहित ने उसे पवन या उसके भाई पंकज में से किसी एक की हत्या करने की धमकी दी थी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

23 Dec 2025 06:46 pm

Published on:

23 Dec 2025 06:41 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Jabalpur / दिनदहाड़े ऑटो चालक का गला काटने वाला गिरफ्तार, पुलिस ने निकला जुलुस – देखें वीडियो

बड़ी खबरें

View All

जबलपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

जबलपुर में चोरी की आठ वारदातों का खुलासा, नौ लाख के गहने और सामान जप्त- देखें वीडियो

Thefts in Jabalpur
जबलपुर

दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा डिमांड, महाराष्ट्र और उप्र समेत गुजरात भी जा रही दर्जनों गाडिय़ां

Green peas
जबलपुर

1985 से 2004 तक की ‘जमीनों का रिकॉर्ड’ होगा डिजिटल

land records
जबलपुर

अन्न की कीमत बता रहे समाजसेवी, जरूरतमंदों तक पहुंचा रहे समारोहों में बचा खाना

जबलपुर

जेल में बंदियों ने यूट्यूब देखकर बना ली पेवर ब्लॉक बनाने वाली मशीन, परिसर में लगा लिए 50 हजार ब्लॉक- देखें वीडियो

YouTube and innovation
जबलपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.