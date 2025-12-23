दिनदहाड़े ऑटो चालक का गला काटने वाला गिरफ्तार, पुलिस ने निकला जुलुस – देखें वीडियो

मामले में पवन की मां सुमित्रा ने पुलिस में एफआइआर दर्ज कराई थी। उन्होंने पुलिस को बताया कि चार-पांच माह पहले पवन ई- रिक्शा लेकर जा रहा था, जो रोहित के घर के दरवाजे से टकरा गया था। इस पर रोहित और उसकी मां शकुन ने पवन से मारपीट की थी। पवन ने एफआइआर नहीं दर्ज कराई, लेकिन शकुन ने पवन के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी। दूसरे दिन भी विवाद हुआ था, तब रोहित ने उसे पवन या उसके भाई पंकज में से किसी एक की हत्या करने की धमकी दी थी।