E-Yantra Robotics Competition में जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज को दो स्टूडेंट्स दिखा रहे कमाल

Jabalpur Engineering College : शहर की प्रतिभाओं को मौका मिले तो वे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी शहर का नाम रोशन करते हैं। ऐसे ही दो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। आईआईटी बॉम्बे द्वारा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आयोजित किए जाने वाले ई-यंत्र रोबोटिक्स कॉम्पिटीशियन में जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज के दो स्टूडेंट्स का चयन हुआ है। वे प्रथम चरण की 100 टीमों में अपनी जगह बनाने में सफल हुए हैं।
जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज के इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन विभाग की एचओडी डॉ. भावना झारिया ने बताया आईआईटी बॉम्बे हर वर्ष ई-यंत्र रोबोटिक्स कॉम्पिटीशियन का आयोजन करता है, जो कि एक अन्तरराष्ट्रीय प्रतियोगिता है। जिसमें छात्र 2-4 के ग्रुप में एक रोबोट बनाते है। पिछले साल विभाग के दो स्टूडेंट्स सार्थक जैन एवं संस्कार जैन ने इस प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। इस साल भी विभाग के थर्ड ईयर के दो स्टूडेंट सौरभ सुमन और तरुण सिंघल ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया और प्रथम चरण में टॉप 100 टीमों में स्थान प्राप्त किया है। इस समय दोनों स्टूडेंट दूसरे चरण के की तैयारी में लगे हुए हैं। अंतिम चरण को लेकर प्राचार्य डॉ. राजीव चांडक, समन्वयक डॉ. कंचन सेसिल उन्हें मोटिवेट कर रहे हैं।
डॉ. भारती झारिया ने बताया इस वर्ष 10 मार्च को इंटरनेट ऑफ थिंक (आईओटी) एवं रोबोटिक्स लैब की स्थापना हुई थी। यह लैब आईआईटी बॉम्बे के ई-यंत्र लैब सेटअप इनिसिएटिव के सहयोग से की गई थी। इस लैब से सीखने वाले कई स्टूडेंट्स ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेकर उच्च स्थान प्राप्त कर चुके हैं।
