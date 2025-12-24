E-Yantra Robotics Competition में जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज को दो स्टूडेंट्स दिखा रहे कमाल

जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज के इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन विभाग की एचओडी डॉ. भावना झारिया ने बताया आईआईटी बॉम्बे हर वर्ष ई-यंत्र रोबोटिक्स कॉम्पिटीशियन का आयोजन करता है, जो कि एक अन्तरराष्ट्रीय प्रतियोगिता है। जिसमें छात्र 2-4 के ग्रुप में एक रोबोट बनाते है। पिछले साल विभाग के दो स्टूडेंट्स सार्थक जैन एवं संस्कार जैन ने इस प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। इस साल भी विभाग के थर्ड ईयर के दो स्टूडेंट सौरभ सुमन और तरुण सिंघल ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया और प्रथम चरण में टॉप 100 टीमों में स्थान प्राप्त किया है। इस समय दोनों स्टूडेंट दूसरे चरण के की तैयारी में लगे हुए हैं। अंतिम चरण को लेकर प्राचार्य डॉ. राजीव चांडक, समन्वयक डॉ. कंचन सेसिल उन्हें मोटिवेट कर रहे हैं।