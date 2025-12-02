Patrika LogoSwitch to English

जबलपुर

Computer Literacy : बच्चों की छोटी सी चूक ने परिवार को मुसीबत में डाला,सावधानी रखना जरूरी

Computer Literacy : बच्चों की छोटी सी चूक ने परिवार को मुसीबत में डाला,सावधानी रखना जरूरी

2 min read
Google source verification

जबलपुर

image

Lalit Kumar Kosta

Dec 02, 2025

Computer Literacy

Computer Literacy

Computer Literacy : कम्पयूटर आज की दिनचर्या में शामिल हो गया है। इसके बिना जिंदगी की कल्पना अब बेमानी सी लगने लगी है। बच्चों की पढ़ाई लिखाई हो या फिर ऑफिस आदि के काम, सभी कम्पयूटर से ही संचालित हो रहे हैं। ये आम जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। लेकिन इसके खतरे भी उतनी तेजी से लोगों के जीवन को प्रभावित कर रहे हैं। खासकर बच्चों की छोटी सी चूक पूरे परिवार को ही मुसीबत में डाल रही है। इसलिए कम्पयूटर की पढ़ाई के साथ साथ उन्हें सुरक्षा की सीख में देनी आवश्यक हो गई है।

antacid side effects : बना रहा स्वस्थ्य लोगों को गैस का मरीज, तत्काल राहत की बन रही दूरगामी समस्या

World Computer Literacy day : विशेषज्ञों के अनुसार स्क्रीन के साथ बढ़ रहा जोखिम

  • साइबर अवेयरनेस अनिवार्य, बच्चों को सिखाने के साथ सुरक्षा की सीख भी जरूरी,
  • विशेषज्ञ बोले इंटरनेट के उपयोग से कई बार फंस जाता है परिवार
  • डार्क एवं एडल्ट वेबसाइट्स भी आसानी से उपलब्ध, सावधानी के साथ बताएं उपयोग
  • बच्चों को टारगेट करने वाले साइबर क्रिमिनल, ओटीपी शेयरिंग, फिशिंग, लिंक ट्रैप

Computer Literacy : डार्क वेबसाइट्स और एडल्ट कंटेंट फ्री

एक्सपट्र्स ने बताया कम्पयूटर पर किसी तरह की बाध्यता नहीं होने से कोई भी यूजर कुछ भी खोल सकता है। डार्क वेबसाइट्स हों या फिर एडल्ट कंटेंट, एक क्लिक में खुल रहे हैं। ये बच्चों की पहुंच में भी शामिल हैं। इसलिए जब भी बच्चे कम्पयूटर चलाएं उनके साथ बैठें या बीच बीच में देखते रहें कि वे क्या कर रहे हैं।

Computer Literacy : फिशिंग लिंक से कर रहे टारगेट

बच्चों को फंसाने के लिए सायबर क्रिमिनल एजुकेशन पोर्टल, गेम्स सहित उनसे जुड़ी जानकारियों वाली साइट्स पर सबसे ज्यादा सक्रिय हैं। वे फिशिंग लिंक व अन्य लुभावने एड के माध्यम से उन्हें टारगेट कर रहे हैं। इसके लिए बच्चों को सायबर सिक्योरिटी के बारे में जागरुक करना बहुत जरूरी है।

Updated on:

02 Dec 2025 11:08 am

Published on:

02 Dec 2025 11:02 am

