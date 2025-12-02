Computer Literacy : बच्चों की छोटी सी चूक ने परिवार को मुसीबत में डाला,सावधानी रखना जरूरी

Computer Literacy : कम्पयूटर आज की दिनचर्या में शामिल हो गया है। इसके बिना जिंदगी की कल्पना अब बेमानी सी लगने लगी है। बच्चों की पढ़ाई लिखाई हो या फिर ऑफिस आदि के काम, सभी कम्पयूटर से ही संचालित हो रहे हैं। ये आम जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। लेकिन इसके खतरे भी उतनी तेजी से लोगों के जीवन को प्रभावित कर रहे हैं। खासकर बच्चों की छोटी सी चूक पूरे परिवार को ही मुसीबत में डाल रही है। इसलिए कम्पयूटर की पढ़ाई के साथ साथ उन्हें सुरक्षा की सीख में देनी आवश्यक हो गई है।