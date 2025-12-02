Computer Literacy : बच्चों की छोटी सी चूक ने परिवार को मुसीबत में डाला,सावधानी रखना जरूरी

Computer Literacy
Computer Literacy : कम्पयूटर आज की दिनचर्या में शामिल हो गया है। इसके बिना जिंदगी की कल्पना अब बेमानी सी लगने लगी है। बच्चों की पढ़ाई लिखाई हो या फिर ऑफिस आदि के काम, सभी कम्पयूटर से ही संचालित हो रहे हैं। ये आम जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। लेकिन इसके खतरे भी उतनी तेजी से लोगों के जीवन को प्रभावित कर रहे हैं। खासकर बच्चों की छोटी सी चूक पूरे परिवार को ही मुसीबत में डाल रही है। इसलिए कम्पयूटर की पढ़ाई के साथ साथ उन्हें सुरक्षा की सीख में देनी आवश्यक हो गई है।
एक्सपट्र्स ने बताया कम्पयूटर पर किसी तरह की बाध्यता नहीं होने से कोई भी यूजर कुछ भी खोल सकता है। डार्क वेबसाइट्स हों या फिर एडल्ट कंटेंट, एक क्लिक में खुल रहे हैं। ये बच्चों की पहुंच में भी शामिल हैं। इसलिए जब भी बच्चे कम्पयूटर चलाएं उनके साथ बैठें या बीच बीच में देखते रहें कि वे क्या कर रहे हैं।
बच्चों को फंसाने के लिए सायबर क्रिमिनल एजुकेशन पोर्टल, गेम्स सहित उनसे जुड़ी जानकारियों वाली साइट्स पर सबसे ज्यादा सक्रिय हैं। वे फिशिंग लिंक व अन्य लुभावने एड के माध्यम से उन्हें टारगेट कर रहे हैं। इसके लिए बच्चों को सायबर सिक्योरिटी के बारे में जागरुक करना बहुत जरूरी है।
