जबलपुर

चलती ट्रेन में CBI RAID, अधिकारी के पास से मिला भारी कैश, मचा हड़कंप

CBI RAID in Train: सेंट्रल कमांड लखनऊ में पदस्थ एक वरिष्ठ अधिकारी को एमपी के कटनी से पकड़ा, भारी मात्रा में मिला कैश, चित्रकूट एक्सप्रेस में यात्रा कर रहे अधिकारी पूछताछ में नहीं दे पाए संतोषजनक जवाब...

जबलपुर

image

Sanjana Kumar

Dec 18, 2025

CBI RAID in Running Train

CBI RAID in Running Train(फोटो सोर्स: @RailMinIndia)

CBI Raid in Train: सेंट्रल कमांड लखनऊ में पदस्थ एक वरिष्ठ अधिकारी उस वक्त सीबीआई के रडार पर आ गए, जब कटनी के पास चलती ट्रेन में उनके पास से भारी मात्रा में नकदी बरामद की गई। सीबीआई टीम ने चित्रकूट एक्सप्रेस में यात्रा कर रहे अधिकारी के बैग से करीब 5 लाख रुपए नकद जब्त किए हैं। यह कार्रवाई 7 दिसंबर को की गई थी, लेकिन मामला अब सामने आया है।

कैश मिलते ही मचा हड़कंप

बताया जा रहा है कि संबंधित अधिकारी जबलपुर में मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस (MES) से जुड़े निर्माण और विकास कार्यों का निरीक्षण करने के बाद ट्रेन से लखनऊ लौट रहे थे। सीबीआई को पहले से इनपुट मिलने के बाद टीम ने कटनी के आसपास ट्रेन में अधिकारी को रोका और तलाशी ली। तलाशी के दौरान उनके पास से बड़ी रकम नकद मिलने से हड़कंप मच गया।

पूछताछ में नहीं दिए संतोषजनक जवाब

सूत्रों के मुताबिक जब अधिकारी से नकदी के स्रोत के बारे में पूछताछ की गई तो वह संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। इसके बाद सीबीआई ने उन्हें अपनी हिरासत में लेकर जबलपुर स्थित कार्यालय पहुंचाया, जहां देर रात तक पूछताछ जारी रही। प्रारंभिक जांच में इस बात की पड़ताल की जा रही है कि बरामद की गई रकम किसी रिश्वत, कमीशन या MES के कार्यों से जुड़े लेन-देन से तो नहीं जुड़ी है।

अब भी जांच जारी

सीबीआई अब यह भी जांच कर रही है कि निरीक्षण के दौरान किन ठेकेदारों और अधिकारियों से मुलाकात हुई थी और हाल के दिनों में MES के किन प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई। अधिकारी के बैंक खातों, संपत्ति और कॉल डिटेल्स की भी जांच की जा सकती है।

दर्ज हो सकती है FIR

फिलहाल सीबीआई की ओर से इस मामले में आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। हालांकि, कार्रवाई से रक्षा प्रतिष्ठानों से जुड़े कार्यों में भ्रष्टाचार को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। मामले में आगे की जांच के आधार पर एफआईआर दर्ज किए जाने की संभावना जताई जा रही है।

Updated on:

18 Dec 2025 09:51 am

Published on:

18 Dec 2025 09:50 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Jabalpur / चलती ट्रेन में CBI RAID, अधिकारी के पास से मिला भारी कैश, मचा हड़कंप

