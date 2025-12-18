चलती ट्रेन में CBI RAID, अधिकारी के पास से मिला भारी कैश, मचा हड़कंप

सूत्रों के मुताबिक जब अधिकारी से नकदी के स्रोत के बारे में पूछताछ की गई तो वह संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। इसके बाद सीबीआई ने उन्हें अपनी हिरासत में लेकर जबलपुर स्थित कार्यालय पहुंचाया, जहां देर रात तक पूछताछ जारी रही। प्रारंभिक जांच में इस बात की पड़ताल की जा रही है कि बरामद की गई रकम किसी रिश्वत, कमीशन या MES के कार्यों से जुड़े लेन-देन से तो नहीं जुड़ी है।