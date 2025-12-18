चलती ट्रेन में CBI RAID, अधिकारी के पास से मिला भारी कैश, मचा हड़कंप

CBI RAID in Running Train(फोटो सोर्स: @RailMinIndia)
CBI Raid in Train: सेंट्रल कमांड लखनऊ में पदस्थ एक वरिष्ठ अधिकारी उस वक्त सीबीआई के रडार पर आ गए, जब कटनी के पास चलती ट्रेन में उनके पास से भारी मात्रा में नकदी बरामद की गई। सीबीआई टीम ने चित्रकूट एक्सप्रेस में यात्रा कर रहे अधिकारी के बैग से करीब 5 लाख रुपए नकद जब्त किए हैं। यह कार्रवाई 7 दिसंबर को की गई थी, लेकिन मामला अब सामने आया है।
बताया जा रहा है कि संबंधित अधिकारी जबलपुर में मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस (MES) से जुड़े निर्माण और विकास कार्यों का निरीक्षण करने के बाद ट्रेन से लखनऊ लौट रहे थे। सीबीआई को पहले से इनपुट मिलने के बाद टीम ने कटनी के आसपास ट्रेन में अधिकारी को रोका और तलाशी ली। तलाशी के दौरान उनके पास से बड़ी रकम नकद मिलने से हड़कंप मच गया।
सूत्रों के मुताबिक जब अधिकारी से नकदी के स्रोत के बारे में पूछताछ की गई तो वह संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। इसके बाद सीबीआई ने उन्हें अपनी हिरासत में लेकर जबलपुर स्थित कार्यालय पहुंचाया, जहां देर रात तक पूछताछ जारी रही। प्रारंभिक जांच में इस बात की पड़ताल की जा रही है कि बरामद की गई रकम किसी रिश्वत, कमीशन या MES के कार्यों से जुड़े लेन-देन से तो नहीं जुड़ी है।
सीबीआई अब यह भी जांच कर रही है कि निरीक्षण के दौरान किन ठेकेदारों और अधिकारियों से मुलाकात हुई थी और हाल के दिनों में MES के किन प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई। अधिकारी के बैंक खातों, संपत्ति और कॉल डिटेल्स की भी जांच की जा सकती है।
फिलहाल सीबीआई की ओर से इस मामले में आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। हालांकि, कार्रवाई से रक्षा प्रतिष्ठानों से जुड़े कार्यों में भ्रष्टाचार को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। मामले में आगे की जांच के आधार पर एफआईआर दर्ज किए जाने की संभावना जताई जा रही है।
