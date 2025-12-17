एमपी में 4 लाख की रिश्वत लेते जीएसटी अफसर और इंस्पेक्टर पकड़ाया, सीबीआई की बड़ी कार्रवाई

जबलपुर में बुधवार को उस वक्त हड़कंप मच गया जब सीबीआई ने जीएसटी के सुप्रीटेंडेंट और एक इंस्पेक्टर को 4 लाख रुपये की रिश्वत लेते रंगेहाथों पकड़ा है। जीएसटी सुप्रीटेंडेंट मुकेश बर्मन और इंस्पेक्टर सचिन खरे को सीबीआई ने रिश्वत लेते पकड़ा है। जीएसटी अधीक्षक मुकेश बर्मन और इंस्पेक्टर सचिन खरे ने शहर के एक बड़े होटल व्यवसायी विवेक त्रिपाठी पर दबाव बनाया था। अधिकारियों ने होटल कारोबारी के होटलों की जांच की थी और ट्रांजेक्शन पर आपत्ति जताते हुए 1 करोड़ रुपये की रिकवरी निकाली थी। होटल कारोबारी विवेक त्रिपाठी ने इसका विरोध किया तो मामला रफा दफा करने के लिए दोनों अधिकारियों ने उससे 10 लाख रुपये रिश्वत की मांग की थी।