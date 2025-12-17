जबलपुर में कट्टे की नोक पर ज्वेलरी शॉप में लूट, संचालक को मारी गोली, बेटे को मारा चाकू, सोने-चांदी से भरे 3 बैग ले भागे

Jewellery Shop Loot :मध्य प्रदेश के जबलपुर में लूट की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहां कट्टे की नोक पर एक ज्वेलरी शॉप में लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। लूट को अंजाम देने आए बदमाशों ने न सिर्फ दुकान मालिक पर फायरिंग की, बल्कि उसके बेटे पर भी चाकू से हमला किया है। दोनों के घायल होने पर बदमाश सोने-चांदी के आभूषणों से भरे 3 बैग लेकर मौके से फरार हो गए। इधर, घटना के बाद पिता-पुत्र को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की जानकारी लगते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।