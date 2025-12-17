जबलपुर में कट्टे की नोक पर ज्वेलरी शॉप में लूट, संचालक को मारी गोली, बेटे को मारा चाकू, सोने-चांदी से भरे 3 बैग ले भागे

जबलपुर में लूट की बड़ी वारदात(Photo Source- Patrika Input)
Jewellery Shop Loot :मध्य प्रदेश के जबलपुर में लूट की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहां कट्टे की नोक पर एक ज्वेलरी शॉप में लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। लूट को अंजाम देने आए बदमाशों ने न सिर्फ दुकान मालिक पर फायरिंग की, बल्कि उसके बेटे पर भी चाकू से हमला किया है। दोनों के घायल होने पर बदमाश सोने-चांदी के आभूषणों से भरे 3 बैग लेकर मौके से फरार हो गए। इधर, घटना के बाद पिता-पुत्र को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की जानकारी लगते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।
सनसनीखेज लूट की ये वारदात शहर के पनागर थाना इलाके में स्थित भूरा ज्वेलर्स पर घटी है। कट्टे से फायर कर नकाबपोश बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। मंगलवार रात को अचानक दुकान में घुसे बदमाशों ने पहले तो दुकान संचालक सुनील सोनी पर फायरिंग की और उसके बेटे संभव पर चाकुओं से हमला किया। फिर आभूषण से भरे 3 बैग लेकर फरार हो गए। घटना के बाद पनागर बाजार में सनसनी फैल गई।
बता दें कि, संचालक सुनील सोनी को कमर में गोली लगी है। वहीं, उनके बेटे को भी शरीर पर कई गंभीर चोटें आई हैं। घटना की सूचना मिलते ही पनागर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। लहूलुहान हालत में पिता-पुत्र को अस्पताल रवाना किया। वहीं, मामला दर्ज कर आरोपियों की सरगर्मी से तलाश शुरू कर दी है। मौके से सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे है।
मामले में पनागर थाना प्रभारी विपिन ताम्रकार का कहना है कि, भूरा ज्वेलर्स के संचालक सुनील सोनी दुकान बंद कर अपने घर जाने की तैयारी कर रहे थे। इसी दौरान बाइक सवार बदमाशों ने अचानक हमला कर लूट की वारदात को अंजाम दिया है। सोने-चांदी से भरे कुछ बैग भी लूटकर ले गए हैं। फिलहाल, मामला दर्ज कर लिया गया है। आगे की जांच जारी है।
