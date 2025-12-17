17 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जबलपुर

जबलपुर में कट्टे की नोक पर ज्वेलरी शॉप में लूट, संचालक को मारी गोली, बेटे को मारा चाकू, सोने-चांदी से भरे 3 बैग ले भागे

Jewellery Shop Loot : बदमाशों ने दुकान संचालक पर पहले फायरिंग की, फिर उसके बेटे पर चाकू से हमला किया। जैसे ही दोनों घायल होकर गिरे बदमाश सोने-चांदी के आभूषणों से भरे 3 बैग लेकर फरार हो गए।

2 min read
Google source verification

जबलपुर

image

Mohammad Faiz Mubarak

Dec 17, 2025

Jewellery Shop Loot

जबलपुर में लूट की बड़ी वारदात(Photo Source- Patrika Input)

Jewellery Shop Loot :मध्य प्रदेश के जबलपुर में लूट की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहां कट्टे की नोक पर एक ज्वेलरी शॉप में लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। लूट को अंजाम देने आए बदमाशों ने न सिर्फ दुकान मालिक पर फायरिंग की, बल्कि उसके बेटे पर भी चाकू से हमला किया है। दोनों के घायल होने पर बदमाश सोने-चांदी के आभूषणों से भरे 3 बैग लेकर मौके से फरार हो गए। इधर, घटना के बाद पिता-पुत्र को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की जानकारी लगते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।

सनसनीखेज लूट की ये वारदात शहर के पनागर थाना इलाके में स्थित भूरा ज्वेलर्स पर घटी है। कट्टे से फायर कर नकाबपोश बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। मंगलवार रात को अचानक दुकान में घुसे बदमाशों ने पहले तो दुकान संचालक सुनील सोनी पर फायरिंग की और उसके बेटे संभव पर चाकुओं से हमला किया। फिर आभूषण से भरे 3 बैग लेकर फरार हो गए। घटना के बाद पनागर बाजार में सनसनी फैल गई।

घायलों को पहुंचाया गया अस्पताल

बता दें कि, संचालक सुनील सोनी को कमर में गोली लगी है। वहीं, उनके बेटे को भी शरीर पर कई गंभीर चोटें आई हैं। घटना की सूचना मिलते ही पनागर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। लहूलुहान हालत में पिता-पुत्र को अस्पताल रवाना किया। वहीं, मामला दर्ज कर आरोपियों की सरगर्मी से तलाश शुरू कर दी है। मौके से सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे है।

बदमाशों की तलाश में जुटी पुलिस

मामले में पनागर थाना प्रभारी विपिन ताम्रकार का कहना है कि, भूरा ज्वेलर्स के संचालक सुनील सोनी दुकान बंद कर अपने घर जाने की तैयारी कर रहे थे। इसी दौरान बाइक सवार बदमाशों ने अचानक हमला कर लूट की वारदात को अंजाम दिया है। सोने-चांदी से भरे कुछ बैग भी लूटकर ले गए हैं। फिलहाल, मामला दर्ज कर लिया गया है। आगे की जांच जारी है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

17 Dec 2025 07:03 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Jabalpur / जबलपुर में कट्टे की नोक पर ज्वेलरी शॉप में लूट, संचालक को मारी गोली, बेटे को मारा चाकू, सोने-चांदी से भरे 3 बैग ले भागे

बड़ी खबरें

View All

जबलपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

MP की बैरक में रहे थे पाकिस्तानी युद्धबंदी, 2 घंटे में तैयार किया था ‘जीत का पुल’

India–Pakistan war of 1971
Patrika Special News

सेंट्रल GST की जबलपुर में बड़ी कार्रवाई, दो बड़े कारोबारियों के ठिकानों पर मारे छापे

Central GST Raid
जबलपुर

एमपी के सरकारी अस्पताल में ‘चूहों’ का आतंक, VIDEO ने खोली पोल

jabalpur news
जबलपुर

‘मल्टी-विटामिन’ का ओवरडोज डैमेज कर देगा आपकी ‘किडनी’, बनेगी पथरी !

multivitamins
जबलपुर

पायलट प्रोजेक्ट: रेलवे के ‘आरक्षण चार्ट’ की टाइमिंग में बड़ा बदलाव

Indian Railways
जबलपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.