एमपी के सरकारी अस्पताल में ‘चूहों’ का आतंक, VIDEO ने खोली पोल

MP News: मध्यप्रदेश के सरकारी अस्पताल में चूहों का आंतक तेजी से बढ़ रहा है। इंदौर के एमवायएच अस्पताल, जबलपुर मेडिकल कॉलेज के बाद अब जबलपुर के विक्टोरिया अस्पताल से चौंकाने वाला मामला सामने आया है। आईसीयू जैसे संवेदनशील वार्ड में चूहों स्वास्थ्य विभाग के दावों की पोल खोलकर रख दी है।



जानकारी के अनुसार आईसीयू में भर्ती एक मरीज के बेड पर और उसके आसपास चूहों झुंड नजर आया। मरीज के परिजनों ने बताया कि चूहे न सिर्फ बेड के नीचे बल्कि मरीज के आसपास भी लगातार दिखाई दे रहे थे, जिससे मरीज और परिजन दोनों दहशत में हैं, इस गंभीर लापरवाही से नाराज परिजन ने पूरी घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसके बाद मामला चर्चा में आ गया।