जबलपुर

एमपी के सरकारी अस्पताल में ‘चूहों’ का आतंक, VIDEO ने खोली पोल

MP News: मध्यप्रदेश की संस्कारधानी जबलपुर से चौंकाने वाला मामला सामने आया है। जिसने स्वास्थ्य विभाग के दावों की पोल खोल दी है।

2 min read
Google source verification

जबलपुर

image

Himanshu Singh

Dec 15, 2025

jabalpur news

फोटो सोर्स- पत्रिका

MP News: मध्यप्रदेश के सरकारी अस्पताल में चूहों का आंतक तेजी से बढ़ रहा है। इंदौर के एमवायएच अस्पताल, जबलपुर मेडिकल कॉलेज के बाद अब जबलपुर के विक्टोरिया अस्पताल से चौंकाने वाला मामला सामने आया है। आईसीयू जैसे संवेदनशील वार्ड में चूहों स्वास्थ्य विभाग के दावों की पोल खोलकर रख दी है।

जानकारी के अनुसार आईसीयू में भर्ती एक मरीज के बेड पर और उसके आसपास चूहों झुंड नजर आया। मरीज के परिजनों ने बताया कि चूहे न सिर्फ बेड के नीचे बल्कि मरीज के आसपास भी लगातार दिखाई दे रहे थे, जिससे मरीज और परिजन दोनों दहशत में हैं, इस गंभीर लापरवाही से नाराज परिजन ने पूरी घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसके बाद मामला चर्चा में आ गया।

वीडियो में दिखे चूहे

वीडियो में स्पष्ट नजर आ रहा है कि आईसीयू वार्ड की साफ-सफाई और स्वच्छता व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है। यह हाल तब है, जब आईसीयू में गंभीर मरीजों का इलाज किया जाता है और संक्रमण का खतरा सबसे ज्यादा रहता है। चूहों की मौजूदगी से मरीजों को संक्रमण, घाव खराब होने और अन्य गंभीर बीमारियों का खतरा बना हुआ है।

आपको बता दें कि, मेडिकल कॉलेज में भी भर्ती मरीजों को चूहों द्वारा कुतरे जाने का मामला सामने आया था, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने सुधार के बड़े-बड़े दावे किए थे। लेकिन जिला अस्पताल विक्टोरिया की यह स्थिति उन दावों को पूरी तरह से झूठा साबित कर रही है।

इस मामले को लेकर समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव आशीष मिश्रा ने स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन पर सवाल उठाया, जिला अस्पताल में मरीजों की जान के साथ खुलेआम खिलवाड़ किया जा रहा है, आईसीयू जैसे संवेदनशील वार्ड में चूहों का आतंक स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाली को दर्शाता है, उन्होंने इस मामले की उच्चस्तरीय जांच और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है।

फिलहाल वीडियो वायरल होने के बाद स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो गए हैं। अब देखना यह है कि जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग इस गंभीर लापरवाही पर क्या कदम उठाते हैं और मरीजों की सुरक्षा के लिए कब तक ठोस कार्रवाई की जाती है।

Updated on:

15 Dec 2025 05:22 pm

Published on:

15 Dec 2025 05:16 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Jabalpur / एमपी के सरकारी अस्पताल में ‘चूहों’ का आतंक, VIDEO ने खोली पोल

जबलपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

