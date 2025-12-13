जबलपुर में नई गाइडलाइन से डेढ़ गुना तक बढ़ सकती हैं दरें, यहां हो रहा सबसे ज्यादा निवेश

Jabalpur rate 2026 : जिले में कलेक्टर गाइडलाइन 2026-27 के लिए दरें तय करने की प्रक्रिया तेज हो गई है। प्रारंभिक आंकलन के अनुसार बायपास और रिंग रोड के आसपास की संपत्ति की सरकारी दरें मौजूदा कीमतों की तुलना में डेढ़ गुना तक बढ़ सकती हैं। उप पंजीयकों की रिपोर्ट और खरीदारों से जुटाई गई जानकारी में यह स्पष्ट हुआ है कि कई इलाकों में जमीन और प्लॉट की बिक्री वर्तमान गाइडलाइन से काफी अधिक दामों पर हो रही है। इसी को आधार मानते हुए जिला पंजीयक कार्यालय ने भोपाल से तुलनात्मक आंकड़े मांगे हैं, साथ ही जिले के 10 प्रमुख विभागों को पत्र लिखकर नई परियोजनाओं, सडक़ों, डायवर्टेड खसरा, आवासीय व व्यावसायिक भूखंडों की दरों का विस्तृत डेटा तलब किया है।