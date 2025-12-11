जबलपुर में पारा एक सप्ताह से दस डिग्री के नीचे, अभी और बढ़ेगी ठंड- देखें वीडियो

बारिश या बादलों की कोई संभावना नहीं है। न्यूनतम तापमान 8-9 डिग्री के आसपास रहेगा, जिससे सुबह के समय ठंड काफी कड़ी महसूस होगी। दिन में तापमान सामान्य बुधवार को रात का न्यूनतम तापमान हल्का बढ़ा। यह 8.6 से बढ़ कर 9.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यह सामान्य से 2 डिग्री कम रहा। सुबह शाम कोहरा नजर आया। सर्द हवा के कारण सुबह व सूरज ढलते ही कड़ाके की ठंड महसूस की गई। अधिकतम तापमान 28.4 डिग्री से गिर कर 26.6 सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य था। जबकि हवा में नमी 72 फीसदी दर्ज हुई। गुरुवार को रात के तापमान में हल्की गिरावट की संभावना है।