जबलपुर में चींटियों-चूहों, कॉकरोच के बीच बन रही मिठाइयां- देखें वीडियो

संभागीय उड़नदस्ते ने शहर में दो प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया। भर्तीपुर स्थित दुर्गा सेव भंडार के कारखाने में भारी अस्वच्छता, कॉकरोच और कीटों के बीच मिठाइयों व नमकीन का निर्माण पाया गया। प्रतिष्ठान बिना खाद्य अनुज्ञप्ति के संचालित होता मिला। यहां नमकीन और मगज लड्डू के नमूने लिए गए तथा आवश्यक सुधार कर अनुज्ञप्ति प्राप्त होने तक खाद्य उत्पादन पर रोक लगा दी गई। कार्रवाई में खाद्य सुरक्षा अधिकारी गोपेश मिश्रा, वाजिद मोहिब और बृजेश विश्वकर्मा शामिल रहे।