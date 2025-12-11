घाटों को गंदा और जल को दूषित कर रही श्रद्धालुओं की ‘उतरन’, बिखरे पड़े जगह-जगह बाल

लम्हेटाघाट का गयाजी कुंड अस्थि विसर्जन के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि जो गंगा के गयाजी नहीं जा पाते हैं, उनकी अस्थियां नर्मदा के इस तट पर विसर्जित करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके अलावा शनि व पितृदोष निवारण के पूजन भी यहां कराने की मान्यता है। इसी के चलते न केवल शहर बल्कि आसपास के जिलों से भी बड़ी संख्या में लोग अपने परिजनों की अस्थियां विसर्जित करने के लिए पहुंचते हैं। जो कि पूजन पश्चात अपने पुराने कपड़े घाट पर ही छोडकऱ चले जाते हैं।