नियम मान लें तो फिर हम जबलपुर वाले कैसे…नो एंट्री में भी धड़ल्ले से एंट्री

Traffic Rules : नियम कायदे ही मान लें तो फिर क्या कहने, हम जबलपुर वाले हैं नियम तोडकऱ ही चलते हैं। जहां से मुडऩे की मनाही है, वहीं से यूटर्न लेंगे, जहां से चढऩा मना है, वहीं से चढ़ेंगे और जहां से उतरने में सबसे ’यादा खतरा है, वहीं पर उतरेंगे। कुछ ऐसे ही नजारे फ्लाईओवर में रोजाना देखने मिल रहे हैं। जिसके चलते रोज कोई न कोई वाहन आमने सामने से भिड़ रहे हैं। कई बार लोग घायल भी हो रहे हैं, इसके बावजूद नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है।