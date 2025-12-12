नियम मान लें तो फिर हम जबलपुर वाले कैसे…नो एंट्री में भी धड़ल्ले से एंट्री

Traffic Rules
Traffic Rules : नियम कायदे ही मान लें तो फिर क्या कहने, हम जबलपुर वाले हैं नियम तोडकऱ ही चलते हैं। जहां से मुडऩे की मनाही है, वहीं से यूटर्न लेंगे, जहां से चढऩा मना है, वहीं से चढ़ेंगे और जहां से उतरने में सबसे ’यादा खतरा है, वहीं पर उतरेंगे। कुछ ऐसे ही नजारे फ्लाईओवर में रोजाना देखने मिल रहे हैं। जिसके चलते रोज कोई न कोई वाहन आमने सामने से भिड़ रहे हैं। कई बार लोग घायल भी हो रहे हैं, इसके बावजूद नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है।
मदन महल स्टेशन के पास फ्लाईओवर को रैंप है, जो कि रानीताल से आने वाले वाहनों को स्टेशन, शास्त्री ब्रिज की ओर जाने के लिए है। इस रैंप पर चढऩे की मनाही है। वहीं खतरे को देखते हुए यातायात पुलिस द्वारा चेतावनी लिखकर बोर्ड भी लगाया गया है। इतने के बावजूद लोग खतरा उठाते हुए वाहनों को ऊपर ले जा रहे हैं। कई बार यहां गाडिय़ां आपस में भिड़ चुकी हैं, फिर भी लोग मानने को तैयार नहीं हैं।
बल्देवबाग से शहर में प्रवेश करने वाले वाहनों को उतरने के लिए राइट टाउन की तरफ बनाया गया रैंप धीरे-धीरे एक्सीडेंटल प्वाइंट बनता जा रहा है। यहां छोटी सी रोटरी बनाई गई है, ताकि उतरने वाले वाहन हो या ऊपर चढऩे वाले आपस में न भिड़ें और यातायात भी सामान्य बना रहे। किंतु उतरने और चढऩे वाले वाहन रोटरी के आगे से ही वाहनों को टर्न कर रहे हैं। जिससे दिन भर में कई वाहन दुर्घटना का शिकार भी हो रहे हैं।
दमोह नाका से दशमेश द्वारा तक बने फ्लाईओवर में आठ रैंप बनाए गए हैं। सभी रैंप में ऊपर अलग-अलग दिशाओं में जाने वाले वाहनों को ध्यान में रखकर टर्निंग दी गई है। कहीं भी यू-टर्न की सुविधा नहीं है, इसके बावजूद हर जगह लोग यू-टर्न लेकर मनमर्जी के साथ चलते हुए स्वयं और दूसरों की जान भी जोखिम में डाल रहे हैं।
कुछ समय तक यातायात पुलिस ने फ्लाईओवर पर नियम तोडऩे वालों पर कार्रवाई करते हुए जन जागरुकता अभियान भी चलाया था। लेकिन लोगों ने इसे मानने से इंकार कर दिया। चालानी कार्रवाई के बाद भी लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं।
