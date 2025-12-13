Leopard terror : जबलपुर में तेंदुए की दहशत, छत पर घूमते का वीडियो वायरल

स्थानीय निवासी मनोज तिवारी, अरविंद जायसवाल, विनोद ठाकुर ने बताया कि क्षेत्र में तेंदुआ अपने परिवार सहित है। लगातार वनविभाग को सूचना दी जा रही है। ग्रामीण इदल राजपूत, शुभम ठाकुर ने कहा कि कुछ दिन पूूर्व तेंदुआ एक बकरी को ले गया। रात में निकलने से डर लगता है। इस संबंध में डीएफओ ऋषि मिश्र ने बताया कि वन विभाग ने अलर्ट जारी किया है और ग्रामीणों को जंगल के अंदर अकेले न जाने की समझाइश दी जा रही है। वन विभाग का अमला उक्त क्षेत्रों में सतत निगरानी रखे हुए है।