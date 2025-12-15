‘मल्टी-विटामिन’ का ओवरडोज डैमेज कर देगा आपकी ‘किडनी’, बनेगी पथरी !

Multivitamins: चिकित्सक की सलाह के बिना मेडिकल स्टोर से दवाइयां लेना और सोशल मीडिया पर उपलब्ध जानकारी के आधार पर मल्टीविटामिन का मनमाना सेवन लोगों को बीमार कर रहा है। शहर के अस्पतालों में ऐसे मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिनमें पेट दर्द, उल्टी, चक्कर, मल्टीविटामिन के ओवरडोज के हाथ-पैरों में ऐंठन से लेकर किडनी में पथरी जैसी गंभीर समस्याएं सामने आ रही है।