15 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

भजनलाल सरकार के 2 साल

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जबलपुर

‘मल्टी-विटामिन’ का ओवरडोज डैमेज कर देगा आपकी ‘किडनी’, बनेगी पथरी !

Multivitamins: चिकित्सकों के अनुसार कई लोग बीमारी के लक्षण बताकर मेडिकल स्टोर से दवाइयां लेते हैं और लंबे समय तक उनका सेवन करते रहते हैं।

2 min read
Google source verification

जबलपुर

image

Astha Awasthi

Dec 15, 2025

multivitamins

multivitamins (Photo Source- freepik)

Multivitamins: चिकित्सक की सलाह के बिना मेडिकल स्टोर से दवाइयां लेना और सोशल मीडिया पर उपलब्ध जानकारी के आधार पर मल्टीविटामिन का मनमाना सेवन लोगों को बीमार कर रहा है। शहर के अस्पतालों में ऐसे मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिनमें पेट दर्द, उल्टी, चक्कर, मल्टीविटामिन के ओवरडोज के हाथ-पैरों में ऐंठन से लेकर किडनी में पथरी जैसी गंभीर समस्याएं सामने आ रही है।

विशेषज्ञों का कहना है कि कई लोग शरीर में सामान्य कमजोरी या दर्द होने पर स्वयं ही दवाइयां शुरू कर देते हैं। वहीं कुछ मामलों में मरीज के कहने पर, उसकी मेडिकल हिस्ट्री और ताजा जांच रिपोर्ट देखे बिना मल्टीविटामिन दे दिए जाते हैं, जिससे समस्या और बढ़ जाती है।

मेडिकल स्टोर से ली दवा बनी बीमारी की वजह

चिकित्सकों के अनुसार कई लोग बीमारी के लक्षण बताकर मेडिकल स्टोर से दवाइयां लेते हैं और लंबे समय तक उनका सेवन करते रहते हैं। बाद में वही दवाइयां उनके लिए नई बीमारी का कारण बन जाती हैं। विशेषज्ञों का स्पष्ट कहना है कि मल्टीविटामिन या किसी भी सप्लीमेंट का सेवन केवल डॉक्टरकी सलाह से ही किया जाना चाहिए।

केस-1

हाथ-पैर और जोड़ों में लगातार दर्द की शिकायत पर 45 वर्षीय युवक ने खुद ही विटामिन डी की दवाइयां लेना शुरू कर दिया। कई महीनों तक दवा लेने के बाद किडनी में पथरी की समस्या सामने आई। जांच और काउंसलिंग के दौरान चिकित्सकों ने पाया कि यह समस्या विटामिन डी के ओवरडोज के कारण हुई।

केस- 2

करमेता निवासी 42 आंखों से धुंधला दिखाई देने लगा। उसने मेडिकल स्टोर संचालक की सलाह पर विटामिन ए की दवा लेना शुरू कर दी। कुछ समय बाद उसे चक्कर, सिरदर्द और उल्टी की शिकायत होने लगी। जांच में सामने आया कि यह परेशानी विटामिन ए के अधिक सेवन कारण हो रही थी।

ओवरडोज से हो सकते हैं ये नुकसान

विटामिन एः अधिक मात्रा से सिरदर्द, धुंधली दृष्टि और हड्डियों में दर्द

विटामिन डीः कैल्शियम बढ़ने से किडनी स्टोन और हड्डियों में दर्द

विटामिन ईः रक्त पतला होने से अधिक रक्तस्त्राव का खतरा

विटामिन सीः ज्यादा सेवन से डायरिया, पेट दर्द और ऐंठन

आयरनः ओवरडोज से पेट दर्द, कब्ज और उल्टी की समस्या

मल्टीविटामिन दवाओं का डोज तय होता है, जो मरीज की मेडिकल हिस्ट्री और ताजा जांच रिपोर्ट देखकर ही दिया जाना चाहिए। सोशल मीडिया देखकर या मेडिकल स्टोर की सलाह पर दवाइयां लेना और ओवरडोज करना गंभीर बीमारियों का कारण बन सकता है। - डॉ. आरएस शर्मा, मेडिसिन व हृदय रोग विशेषज्ञ

ये भी पढ़ें

पायलट प्रोजेक्ट: रेलवे के ‘आरक्षण चार्ट’ की टाइमिंग में बड़ा बदलाव
जबलपुर
Indian Railways

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

15 Dec 2025 04:57 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Jabalpur / ‘मल्टी-विटामिन’ का ओवरडोज डैमेज कर देगा आपकी ‘किडनी’, बनेगी पथरी !

बड़ी खबरें

View All

जबलपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एमपी के सरकारी अस्पताल में ‘चूहों’ का आतंक, VIDEO ने खोली पोल

jabalpur news
जबलपुर

पायलट प्रोजेक्ट: रेलवे के ‘आरक्षण चार्ट’ की टाइमिंग में बड़ा बदलाव

Indian Railways
जबलपुर

Leopard terror : मझौली के समीप स्थित इंद्राना गांव में एक पखवाड़े से तेंदुए की दहशत खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। वहां एक घर की छत पर चहलकदमी करते हुए तेंदुए का वीडियो भी वायरल हुआ है।

leopard attack Nagpur
जबलपुर

Jabalpur rate 2026 : New guidelines could increase rates in Jabalpur

Jabalpur rate 2026
जबलपुर

- फ्लाईओवर के रैंप में वाहन चालकों की मनमानी, कभी भी पड़ सकती है भारी - जहां से चढऩा मना है, वहीं से खतरा मोल लेकर चढ़ रहे लोग

Traffic Rules
जबलपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.