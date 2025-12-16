सेंट्रल GST की जबलपुर में बड़ी कार्रवाई, दो बड़े कारोबारियों के ठिकानों पर मारे छापे

सेंट्रल जीएसटी की जबलपुर में बड़ी छापामारी (Photo Source- Patrika Input)
Central GST Raid : केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सीजीएसटी) की टीम ने सोमवार रात को मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर के मुकादम गंज और राइट टाउन में स्थित दो प्रमुख व्यापारियों, जिनमें साईं नाथ सेल्स और गणेश फ्रेग्रेन्सेस के परिसरों पर छापामार कार्रवाई की। ये कार्रवाई आयुक्त लोकेश कुमार लिल्हारे सीजीएसटी जबलपुर के निर्देश पर की गई। उन्होंने जांच के लिए टीम बनाई है।
उक्त कार्रवाई के दौरान संबंधित व्यापारियों के चार व्यावसायिक परिसरों में एक साथ तलाशी की गई। तलाशी के दौरान बड़ी मात्रा में बिना लेखा-जोखा और माल पाया गया, जो जीएसटी कानून के प्रावधानों के अनुरूप संधारित नहीं किया गया था। प्रारंभिक जांच में कर अपवंचन की आशंका पाई गई है।
विभागीय अधिकारियों की तरफ से मौके पर उपलब्ध अभिलेखों, स्टॉक एवं अन्य दस्तावेजों की गहन जांच की जा रही है। बरामद माल का मूल्यांकन कर वास्तविक कर देयता का निर्धारण किया जाएगा।
