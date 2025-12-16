सेंट्रल GST की जबलपुर में बड़ी कार्रवाई, दो बड़े कारोबारियों के ठिकानों पर मारे छापे

Central GST Raid : केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सीजीएसटी) की टीम ने सोमवार रात को मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर के मुकादम गंज और राइट टाउन में स्थित दो प्रमुख व्यापारियों, जिनमें साईं नाथ सेल्स और गणेश फ्रेग्रेन्सेस के परिसरों पर छापामार कार्रवाई की। ये कार्रवाई आयुक्त लोकेश कुमार लिल्हारे सीजीएसटी जबलपुर के निर्देश पर की गई। उन्होंने जांच के लिए टीम बनाई है।