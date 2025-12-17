17 दिसंबर 2025,

भोपाल

‘MGNREGA’ पर एमपी में सियासी पारा हाई, कांग्रेस के विरोध पर भड़की भाजपा

MP Politics: मध्य प्रदेश में विधानसभा स्थापना के 69 साल पूरे, विशेष सत्र से पहले कांग्रेस ने किया जमकर हंगामा, मनरेगा पर सियासी गर्मी बढ़ी

Google source verification

भोपाल

image

Sanjana Kumar

Dec 17, 2025

MP Assembly Special Session MP congress Protested

MP Assembly Special Session MP congress Protested: मनरेगा पर सियासत(photo:patrika)

MP Politics: मध्य प्रदेश विधानसभा ने आज अपनी स्थापना के 69 वर्ष पूरे कर लिए। इस अवसर पर 17 दिसंबर को विधानसभा का एक दिवसीय स्पेशल सत्र आयोजित किया गया है। सदन में जहां सीएम मोहन यादव ने सरकार के कामों और योजनाओं के माध्यम से आगामी समय के लिए किए जाने वाले कार्यों की जानकारी दी। वहीं मनरेगा का नाम बदलने को लेकर कांग्रेस ने जमकर हंगामा शुरू कर दिया। जिसके बाद एमपी में सियासी पारा हाई हो गया। भाजपा ने इसका भी जवाब देना शुरू कर दिया है।'

बता दें कि केंद्र सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) योजना का नाम बदलकर 'विकसित भारत-रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) (वीबीजी रामजी बिल) रखा है। यह मोदी सरकार ने इस बिल को मंजूरी दी है।

सत्र की शुरुआत से पहले ही कांग्रेस ने की नारेबाजी

विधान सभा विशेष सत्र की शुरुआत होती इससे पहले ही मनरेगा योजना का नाम बदलने को लेकर जमकर हंगामा किया। कांग्रेस नेताओं, विधायकों और समर्थकों की नारेबाजी से पूरा परिसर गूंज उठा।

कांग्रेस के विरोध पर भड़की भाजपा

कांग्रेस के इस तरह विरोध पर भाजपा भड़क गई। विधायक रामेश्वर शर्मा ने कांग्रेस के विरोध पर आक्रोश व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को राम के नाम से ही एलर्जी है। उन्होंने मोदी के नेतृत्व पर भाजपा के विकास कार्यों को गिनाते हुए कहा कि अगर कांग्रेस को राम के नाम से एलर्जी है, तो उसे समझना होगा कि रावण से लेकर कांग्रेस तक का अंत होगा।

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

