‘MGNREGA’ पर एमपी में सियासी पारा हाई, कांग्रेस के विरोध पर भड़की भाजपा

MP Politics: मध्य प्रदेश विधानसभा ने आज अपनी स्थापना के 69 वर्ष पूरे कर लिए। इस अवसर पर 17 दिसंबर को विधानसभा का एक दिवसीय स्पेशल सत्र आयोजित किया गया है। सदन में जहां सीएम मोहन यादव ने सरकार के कामों और योजनाओं के माध्यम से आगामी समय के लिए किए जाने वाले कार्यों की जानकारी दी। वहीं मनरेगा का नाम बदलने को लेकर कांग्रेस ने जमकर हंगामा शुरू कर दिया। जिसके बाद एमपी में सियासी पारा हाई हो गया। भाजपा ने इसका भी जवाब देना शुरू कर दिया है।'