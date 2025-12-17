एमपी में वेतन और एरियर पर बड़ा अपडेट, कर्मचारियों, अधिकारियों में पनपा आक्रोश

आंदोलन के तहत नगरपालिका कार्यालय के सामने धरना दिया जा रहा है। साथ ही मांगों को जनमानस तक पहुंचाने के उद्देश्य से कर्मचारियों ने वाहन रैली निकालकर विरोध दर्ज कराया। यह वाहन रैली नगरपालिका परिसर से शुरू होकर बाहरी मार्ग से स्टेशनगंज पहुंची, वहां से मुख्य मार्ग होते हुए खैरी नाका तक गई और पुनः धरना स्थल पर समाप्त हुई। करीब 50 दोपहिया वाहनों की इस रैली में कर्मचारियों ने मिनी साउंड बॉक्स के माध्यम से अपनी मांगों को प्रमुखता से रखा। धरना स्थल पर नगरपालिका के सामने टेंट लगाकर कर्मचारी शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन कर रहे हैं। कर्मचारियों का स्पष्ट कहना है कि मांगें पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा।