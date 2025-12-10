MP में मंत्री की मुश्किलें बढ़ी, BJP हाईकमान तक पहुंचा मामला, नेमप्लेट पर पोती कालिख

Pratima Bagri- एमपी की मंत्री प्रतिमा बागरी Pratima Bagri की मुश्किलें बढ़ती जा रहीं हैं। उनके रिश्तेदारों की गांजा तस्करी में गिरफ़्तारी का मामला बीजेपी हाईकमान तक पहुंच गया है। बताया जा रहा है कि राज्य के सीएम मोहन यादव और बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने राष्ट्रीय नेतृत्व को मामले की जानकारी दी है। मंत्री प्रतिमा बागरी के भाई और बहनोई गांजा तस्करी में पकड़ाए हैं। विवाद बढ़ने के बाद उन्होंने सार्वजनिक रूप से तस्करों से किसी भी प्रकार के संबंध होने से साफ इंकार कर दिया था। इधर बुधवार को सुबह युवक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मंत्री की नेमप्लेट पर कालिख पोत दी। इसके बाद उनके बंगले की सुरक्षा बढ़ाई गई है।