एमपी में प्याज पर सियासी पारा हाई… कृषि मंत्री के बयान पर भड़की कांग्रेस

MP news: मध्य प्रदेश में प्याज के दाम गिरने और किसानों द्वारा अपनी उपज सड़क पर फेंकने की घटनाओं के बीच राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। यहां कृषि मंत्री एदल सिंह कंसाना के ताजा बयान ने इस मुद्दे को और गर्मा दिया है। दरअसल खजुराहो में मीडिया से बात करते हुए कंसाना ने कहा कि 'अच्छी सप्लाई' के कारण किसान प्याज फेंक रहे हैं। उनका दावा था कि इस बार उत्पादन और सप्लाई दोनों बेहतर रही हैं, इसलिए बाजार में भरपूर आवक के चलते प्याज के दाम नीचे आ गए हैं।