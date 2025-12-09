9 दिसंबर 2025,

मंगलवार

भोपाल

उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, बिजली बिलों का 28 करोड़ का सरचार्ज किया माफ

Bijli Bill- मध्‍यक्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के मुरैना वृत्‍त में 8 उपभोक्‍ताओं ने पंजीयन कराया, 33 करोड़ की मूल राशि जमा

भोपाल

deepak deewan

Dec 09, 2025

समाधान योजना में बिजली बिलों का सरचार्ज माफ

समाधान योजना में बिजली बिलों का सरचार्ज माफ- photo- social media

Bijli Bill- मध्यप्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए समाधान योजना 2025-26 चलाई जा रही है। इसके अंतर्गत बिजली बिलों का सरचार्ज माफ किया जा रहा है। 3 नवंबर से लागू की गई समाधान योजना का लाभ अब तक हजारों बकायादार उपभोक्‍ता उठा चुके हैं। मध्‍यक्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के मुरैना वृत्‍त में करीब 8 उपभोक्‍ताओं ने पंजीयन कराया है। यहां 33 करोड़ से ज्यादा की मूल राशि जमा हो चुकी है। बिजली कंपनी के अधिकारियों के अनुसार उपभोक्ताओं का 28 करोड़ का सरचार्ज माफ किया गया है।

समाधान योजना में अभी तक मुरैना वृत्‍त राशि जमा कराने में खासा आगे है। कंपनी कार्यक्षेत्र सहित मध्‍यप्रदेश में भी सर्वाधिक राशि जमा करवाने में अव्‍वल बना हुआ है। मुरैना वृत्‍त में कंपनी के खाते में कुल 33 करोड़ 30 लाख रूपए मूल राशि जमा हुई है तथा कुल 28 करोड़ 01 लाख रूपए सरचार्ज माफ किया गया है।

मुरैना वृत्‍त के महाप्रबंधक सुरेश कुमार ने बताया कि समाधान योजना का उपभोक्ता खासा लाभ उठा रहे हैं। हाल ही में गैर घरेलू उपभोक्‍ता सवीना बेगम को सरचार्ज में 512379 रूपए की छूट मिली। कुल बकाया राशि 1057401 रुपए थी जिसमें से उन्‍हें केवल 545022 रुपए जमा करने पड़े और उनका बिल निराकृत हो गया।

इसी तरह घरेलू उपभोक्‍ता बलराम शर्मा पर कुल बकाया राशि 980077 रुपए में से 752284 रुपए की सरचार्ज में छूट मिली। उन्‍हें केवल 227793 रुपए जमा करने पड़े। कृषि पंप उपभोक्‍ता जय सिंह पर कुल बकाया राशि 114655 रुपए थी। इसमें से उन्‍हें केवल 59065 रुपए ही जमा करने पड़े। सरचार्ज में 55590 रूपए की छूट मिली।

मध्यप्रदेश सरकार की समाधान योजना 2025- 26 के लागू होने से ऐसे अनेक उपभोक्‍ता हैं जो बकाया बिल जमा कर रहे हैं और एकमुश्‍त बकाया जमा राशि जमा करने पर अधिकतम छूट का लाभ ले रहे हैं। कंपनी के प्रबंध संचालक क्षितिज सिंघल ने कंपनी के बकायादार उपभोक्‍ताओं से अपील की है कि वे प्रथम चरण में ही एकमुश्‍त भुगतान कर इस योजना में शामिल होकर सरचार्ज में अधिकतम छूट का लाभ उठाएं। उन्‍होंने कहा कि यह योजना उन बकायादार उपभोक्ताओं के लिए वरदान बन गई है जो सरचार्ज के कारण मूलधन राशि जमा नहीं कर पा रहे थे। अब उन्हें समाधान योजना के प्रथम चरण में सरचार्ज में 60 से लेकर 100 प्रतिशत तक छूट के साथ एकमुश्‍त अथवा किस्तों में भुगतान करने का विकल्प मिल रहा है।

एक नजर में समाधान योजना 2025-26 :

समाधान योजना 2025-26 का उद्देश्य 3 माह से अधिक अवधि के उपभोक्ताओं को बकाया विलंबित भुगतान के सरचार्ज पर छूट प्रदान करना है। यह योजना जल्दी आएं, एकमुश्‍त भुगतान कर ज्यादा लाभ पाएं के सिद्धांत पर आधारित है। इस योजना में उपभोक्ता को प्रथम चरण में एकमुश्‍त भुगतान करने पर सबसे अधिक लाभ होगा जबकि द्वितीय चरण के दौरान छूट का प्रतिशत क्रमशः कम होता जाएगा।

योजना दो चरणों में है। प्रथम चरण की शुरुआत 3 नवंबर से हुई जोकि 31 दिसंबर 2025 तक चलेगा। इसमें 60 से लेकर 100 प्रतिशत तक सरचार्ज माफ किया जाएगा। इसी तरह द्वितीय और अंतिम चरण में जो कि एक जनवरी से 28 फरवरी 2026 तक लागू रहेगी, इसमें 50 से 90 फ़ीसदी तक सरचार्ज माफ किया जाएगा।

प्रथम चरण में एकमुश्‍त राशि जमा कराने पर अधिकतम लाभ होगा। समाधान योजना 2025-26 का लाभ उठाने के लिए उपभोक्ताओं को मप्र मध्‍य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी भोपाल के portal.mpcz.in पर पंजीयन कराना होगा। कंपनी के उपाय ऐप पर भी पंजीयन की सुविधा उपलब्‍ध है।

अलग-अलग उपभोक्ता श्रेणी के लिए अलग-अलग पंजीयन राशि निर्धारित की गई है। घरेलू एवं कृषि उपभोक्ता कुल बकाया राशि का 10 प्रतिशत तथा गैर घरेलू और औद्योगिक उपभोक्ता कुल बकाया राशि का 25 प्रतिशत भुगतान कर पंजीयन कराकर योजना में शामिल होकर लाभ उठा सकते हैं।

09 Dec 2025 09:06 pm

Published on:

09 Dec 2025 09:04 pm

भोपाल

