काउंटडाउन शुरू…. इस दिन शुरू होगी भोपाल मेट्रो, 7 दिन फ्री में कर सकेंगे सफर, 8 स्टेशनों पर होगा स्टॉपेज

bhopal metro commercial run (फोटो- Patrika.com)
Bhopal Metro:भोपाल मेट्रो ट्रेन कमर्शियल रन (commercial run) की नई तारीख 21 दिसंबर घोषित हो चुकी है। इसी दिन नगर निगम का नया मुख्यालय भवन भी लोकार्पित हो सकता है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर (Manohar Lal Khattar) इस दौरान उपस्थित रहेंगे। मेट्रो रेल कारपोरेशन ने कमर्शियल रन की तैयारियां पहले ही शुरू कर रखी है। इसे 13 दिसंबर के अनुसार किया जा रहा था। (mp news)
कारपोरेशन अब कमर्शियल रन लोकार्पण स्थान तय करने की कवायद में है। ये एम्स, रानी कमलापति या सुभाष स्टेशन में से किसी एक जगह पर हो सकता है। सोमवार को भी एमडी एस चैतन्य कृष्णा ने बैठक लेकर सबको समय पर काम करने के लिए निर्देशित किया। भोपाल मेट्रो की अंरिंज लाइन का प्रायोरिटी कॉरिडोर 6.22 किलोमीटर लंबा है। इसमें कुल 8 स्टेशन- सुभाष नगर, केंद्रीय स्कूल, डीबी मॉल, एमपी नगर, रानी कमलापति, डीआरएम तिराहा, अलकापुरी और एम्स शामिल है।
भोपाल, मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट के तहत पुल बोगदा के पास आरा मशीनो को दिसंबर माह के आखिर में हटाया जाएगा। सोमवार को कलेक्ट्रेट में इसे लेकर चर्चा हुई। प्रशासनिक अफसर एसआइआर के गणना पत्रक डिजिटाइजेशन वाले काम से निवृत्त हो जाएंगे। इसेक बाद मेट्रो के लिए रास्ता साफ कराने भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई तेज होगी। आरा मशीनो की करीब 18 एकड़ जमीन लेना है। यहां मेट्रो का क्रॉसिंग स्टेशन के साथ ही ब्लू व ओरेंज लाइन के लिए काम होना है। टिंबर मार्केट कारोबारियों जिले में अन्य जगह पर जमीने दी जा रही है।
सुभाष नगर, केंद्रीय विद्यालय, रानी कमलापति, एम्स स्टेशनों पर अब भी आंतरिक और बाहरी फिनिशिंग का काम पूरा किया जा रहा है। स्टेशनों पर यात्रियों के प्रवेश और निकास से संबंधित सिविल कार्य अब भी अंतिम चरण में हैं। ओवरहेड इलेक्ट्रिक उपकरणों की अलाइनमेंट के साथ केंद्रीय स्कूल मेट्रो स्टेशन पर सड़क से संबंधित काम अब भी जारी है।
बड़ी खबरेंView All
भोपाल
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग