10 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

काउंटडाउन शुरू…. इस दिन शुरू होगी भोपाल मेट्रो, 7 दिन फ्री में कर सकेंगे सफर, 8 स्टेशनों पर होगा स्टॉपेज

MP News: 21 दिसंबर को भोपाल मेट्रो (Bhopal Metro) का कमर्शियल रन शुरू होगा और संभावना है कि इसी दिन नया नगर निगम मुख्यालय भी लोकार्पित हो जाए।

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

Akash Dewani

Dec 10, 2025

bhopal metro commercial run 21 dec ticket discount mp news

bhopal metro commercial run (फोटो- Patrika.com)

Bhopal Metro:भोपाल मेट्रो ट्रेन कमर्शियल रन (commercial run) की नई तारीख 21 दिसंबर घोषित हो चुकी है। इसी दिन नगर निगम का नया मुख्यालय भवन भी लोकार्पित हो सकता है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर (Manohar Lal Khattar) इस दौरान उपस्थित रहेंगे। मेट्रो रेल कारपोरेशन ने कमर्शियल रन की तैयारियां पहले ही शुरू कर रखी है। इसे 13 दिसंबर के अनुसार किया जा रहा था। (mp news)

प्रायोरिटी कॉरिडोर में कुल 8 स्टेशन

कारपोरेशन अब कमर्शियल रन लोकार्पण स्थान तय करने की कवायद में है। ये एम्स, रानी कमलापति या सुभाष स्टेशन में से किसी एक जगह पर हो सकता है। सोमवार को भी एमडी एस चैतन्य कृष्णा ने बैठक लेकर सबको समय पर काम करने के लिए निर्देशित किया। भोपाल मेट्रो की अंरिंज लाइन का प्रायोरिटी कॉरिडोर 6.22 किलोमीटर लंबा है। इसमें कुल 8 स्टेशन- सुभाष नगर, केंद्रीय स्कूल, डीबी मॉल, एमपी नगर, रानी कमलापति, डीआरएम तिराहा, अलकापुरी और एम्स शामिल है।

कलेक्ट्रेट में तय हुआ प्लान

भोपाल, मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट के तहत पुल बोगदा के पास आरा मशीनो को दिसंबर माह के आखिर में हटाया जाएगा। सोमवार को कलेक्ट्रेट में इसे लेकर चर्चा हुई। प्रशासनिक अफसर एसआइआर के गणना पत्रक डिजिटाइजेशन वाले काम से निवृत्त हो जाएंगे। इसेक बाद मेट्रो के लिए रास्ता साफ कराने भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई तेज होगी। आरा मशीनो की करीब 18 एकड़ जमीन लेना है। यहां मेट्रो का क्रॉसिंग स्टेशन के साथ ही ब्लू व ओरेंज लाइन के लिए काम होना है। टिंबर मार्केट कारोबारियों जिले में अन्य जगह पर जमीने दी जा रही है।

कमर्शियल रन के पहले इन कामों पर फोकस

सुभाष नगर, केंद्रीय विद्यालय, रानी कमलापति, एम्स स्टेशनों पर अब भी आंतरिक और बाहरी फिनिशिंग का काम पूरा किया जा रहा है। स्टेशनों पर यात्रियों के प्रवेश और निकास से संबंधित सिविल कार्य अब भी अंतिम चरण में हैं। ओवरहेड इलेक्ट्रिक उपकरणों की अलाइनमेंट के साथ केंद्रीय स्कूल मेट्रो स्टेशन पर सड़क से संबंधित काम अब भी जारी है।

सीएमआरएस का मिल चुका ग्रीन सिग्नल

  • कमिश्नर मेट्रो रेल सेफ्टी ने भोपाल मेट्रो के प्रायोरिटी कॉरिडोर के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया 12 मेट्रो स्टेशनों पर किराया सूची चस्पा कर दी गई है।
  • सात दिन तक मेट्रो में फ्री ट्रायल रहेगा।
  • 3 महीने तक टिकट पर 75 फीसदी 50 फीसदी और 25 फीसदी की छूट दी जाएगी। (mp news)

आंकड़ों में मेट्रो

  • 14 एलिवेटेड स्टेशन करोद से एम्स के बीच
  • 02 अंडर ग्राउंड स्टेशन करोद से एम्स के बीच
  • 14 एलिवेटेड स्टेशन भदभदा से रत्नागिरी तिराहा
  • 3.35 किमी अंडरग्राउंड दौड़ेगी मेट्रो
  • 2.15 लाख यात्री रहेंगे करौंद से एम्स के बीच
  • 6962 करोड़ रुपए लागत आएगी दोनों लाइन में
  • 228 बार ट्रेन एक दिशा की ओर चलेगी दिनभर में

ये भी पढ़ें

मिल गई मंजूरी…. शहर में बनेंगे दो नए रेलवे ओवरब्रिज, ट्रैफिक जाम से मिलेगी मुक्ति
छिंदवाड़ा
chhindwara new railway overbridge construction approved mp news

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

10 Dec 2025 07:25 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / काउंटडाउन शुरू…. इस दिन शुरू होगी भोपाल मेट्रो, 7 दिन फ्री में कर सकेंगे सफर, 8 स्टेशनों पर होगा स्टॉपेज

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, बिजली बिलों का 28 करोड़ का सरचार्ज किया माफ

समाधान योजना में बिजली बिलों का सरचार्ज माफ
भोपाल

नई व्यवस्था शुरु…ChatGPT से बने असाइनमेंट नहीं होंगे मान्य

ChatGPT, ai tool, bhopal news
भोपाल

एमपी के बीजेपी नेता व पूर्व मंत्री के भांजे की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत

ramniwas rawat
भोपाल

क्यू आर सिस्टम से मिली फीडबैक रिपोर्ट : ट्रैफिक जाम, अतिक्रमण और नाइट गश्त पर शिकायतें अधिक

bhopal news
भोपाल

एमपी में 15 उड़ानें रद्द, जानिए कब तक सामान्य होगा इंडिगो का संचालन

when Indigo's operations will return to normal in MP
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.