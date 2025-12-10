काउंटडाउन शुरू…. इस दिन शुरू होगी भोपाल मेट्रो, 7 दिन फ्री में कर सकेंगे सफर, 8 स्टेशनों पर होगा स्टॉपेज

भोपाल, मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट के तहत पुल बोगदा के पास आरा मशीनो को दिसंबर माह के आखिर में हटाया जाएगा। सोमवार को कलेक्ट्रेट में इसे लेकर चर्चा हुई। प्रशासनिक अफसर एसआइआर के गणना पत्रक डिजिटाइजेशन वाले काम से निवृत्त हो जाएंगे। इसेक बाद मेट्रो के लिए रास्ता साफ कराने भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई तेज होगी। आरा मशीनो की करीब 18 एकड़ जमीन लेना है। यहां मेट्रो का क्रॉसिंग स्टेशन के साथ ही ब्लू व ओरेंज लाइन के लिए काम होना है। टिंबर मार्केट कारोबारियों जिले में अन्य जगह पर जमीने दी जा रही है।