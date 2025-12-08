मिल गई मंजूरी…. शहर में बनेंगे दो नए रेलवे ओवरब्रिज, ट्रैफिक जाम से मिलेगी मुक्ति

Railway Overbridge Construction:छिंदवाड़ा शहर के मुख्य यातायात मार्गों पर ट्रेन की आवाजाही के कारण लगने वाले लंबे ट्रैफिक जाम से छिंदवाड़ावासियों को जल्द ही बड़ी राहत मिल सकती है। नगर निगम ने वीआईपी रोड और लालबाग पीजी कॉलेज रोड पर दो नए रेलवे ओवर ब्रिज बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इन ब्रिजों के बनने से शहर समय की भारी बचत होगी और आवागमन सुगम बनेगा।