छिंदवाड़ा

मिल गई मंजूरी…. शहर में बनेंगे दो नए रेलवे ओवरब्रिज, ट्रैफिक जाम से मिलेगी मुक्ति

MP News: ट्रैफिक जाम की बड़ी परेशानी जल्द खत्म होने वाली है। वीआईपी रोड और लालबाग पीजी कॉलेज रोड पर दो नए ओवरब्रिज के निर्माण प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है।

छिंदवाड़ा

image

Akash Dewani

Dec 08, 2025

chhindwara new railway overbridge construction approved mp news

2 new railway overbridge construction approved in chhindwara (फोटो- freepik)

Railway Overbridge Construction:छिंदवाड़ा शहर के मुख्य यातायात मार्गों पर ट्रेन की आवाजाही के कारण लगने वाले लंबे ट्रैफिक जाम से छिंदवाड़ावासियों को जल्द ही बड़ी राहत मिल सकती है। नगर निगम ने वीआईपी रोड और लालबाग पीजी कॉलेज रोड पर दो नए रेलवे ओवर ब्रिज बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इन ब्रिजों के बनने से शहर समय की भारी बचत होगी और आवागमन सुगम बनेगा।

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने इन दोनों ओवर ब्रिज के निर्माण के लिए 53 करोड़ रुपए की विशेष निधि पहले ही स्वीकृत कर दी है, लेकिन रेलवे की ओर से अब तक अप्रूवल नहीं मिला है। नगर निगम के अधिकारी लगातार इस संबंध में प्रयास कर रहे हैं और डीआरएम को पत्र भी भेजा जा चुका है। (mp news)

ऐसी होगी नए ओवर ब्रिज की संरचना

  • कुल लागतः दोनों ब्रिजों पर लगभग 53 करोड़ की विशेष निधि खर्च होगी।
  • लंबाई: दोनों ओवर ब्रिज की लंबाई करीब साढे 600 मीटर तक होने की योजना है, जो कि खजरी रोड पर बने ओवरब्रिज के समान होगी।
  • चौड़ाई: चौड़ाई करीब 12 मीटर रखी जाएगी।
  • लालबाग ओवरब्रिजः लालबाग चौक से शुरू होकर पीजी कॉलेज के पहले तक।
  • वीआईपी रोड ओवरब्रिजः मधुबन कॉलोनी से लेकर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी तक।

ये है परेशानी

रेलवे क्रॉसिंग से नागपुर, भोपाल और आमला की ओर से आने-जाने वाली सभी महत्वपूर्ण ट्रेनें गुजरती हैं। इनमें इंदौर-सिवनी पेंचवेली एक्सप्रेस. फिरोजपुर-सिवनी पातालकोट एक्सप्रेस, आमला-छिंदवाड़ा मेमो. और मालगाड़ियां शामिल हैं। प्रत्येक बार लोगों को 5 से 15 मिनट तक इंतजार करना पड़ता है, जिससे न केवल समय बर्बाद होता है, बल्कि ईंधन की खपत भी बढ़ती है और ट्रैफिक जाम की स्थिति बन जाती है। (mp news)

डीआरएम को भेजा पत्र

दोनों ओवर ब्रिज के कार्य के लिए रेलवे का अपूवल आवश्यक है, अप्रूवल के लिए डीआरएम को फो भेजा जा चुका है। रेलवे बोर्ड की ओर से अनुमति आना बाकी है। -हिमांशु अतुलकर, कार्यपालन यंत्री नगर निगम

Published on:

08 Dec 2025 12:12 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Chhindwara / मिल गई मंजूरी…. शहर में बनेंगे दो नए रेलवे ओवरब्रिज, ट्रैफिक जाम से मिलेगी मुक्ति

छिंदवाड़ा

मध्य प्रदेश न्यूज़

