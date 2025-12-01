Patrika LogoSwitch to English

छिंदवाड़ा

ओवरटेक कर रही कार ट्रक से टकराई, कार चालक की मौत

नेशनल हाईवे 47 पर सोमवार सुबह चार बजे हुआ हादसा, पांढुर्ना के हिवरसेनडवार की घटना

Dec 01, 2025

छिंदवाड़ा/पांढुर्ना. पांढुर्ना में नेशनल हाईवे 47 पर सोमवार की सुबह चार बजे ओवरटेक कर रही कार ट्रक से जा टकराई। टक्कर इतनी भीषण थी कि ट्रक का पुर्जा कार का कांच तोडकर कार चला रहे युवक के सीने में घुस गया, जिससे युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मृतक युवक तेजप्रताप (29) पिता रामकुमार साहू निवासी सिरमाटा थाना बालोद राजनांदगांव है। तेजप्रताप अपनी पत्नी हर्षा पिता ओमकार यादव के साथ उज्जैन ओंकारेश्वर यात्रा से राजनांदगांव लौट रहा था। दंपती कार से नागपुर की ओर जा रहे थे, सुबह लगभग 4 बजे हिवरासेनडवार के पास एक साथ चल रहे ट्रकों को ओवरटेक करने के चक्कर में यह हादसा होने की जानकारी मिली है।

ट्रक से टकराने के बाद ट्रक का पुर्जा कार का कांच तोडकऱ चालक युवक के सीने में घुस गया जिससे एयर बैग भी चालक की जान नहीं बचा सका। सूचना मिलने पर डायल 112 का आरक्षक दिनेश बरकडे ने घटनास्थल पर पहुंचकर घायल को सिविल अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने तेजप्रताप को मृत घोषित कर दिया वहीं हर्षा का उपचार शुरु कर दिया। हर्षा यादव ने बताया कि घटना के वक्त वह सोई हुई थी। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है।

01 Dec 2025 12:51 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Chhindwara / ओवरटेक कर रही कार ट्रक से टकराई, कार चालक की मौत

