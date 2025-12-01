ओवरटेक कर रही कार ट्रक से टकराई, कार चालक की मौत

छिंदवाड़ा/पांढुर्ना. पांढुर्ना में नेशनल हाईवे 47 पर सोमवार की सुबह चार बजे ओवरटेक कर रही कार ट्रक से जा टकराई। टक्कर इतनी भीषण थी कि ट्रक का पुर्जा कार का कांच तोडकर कार चला रहे युवक के सीने में घुस गया, जिससे युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मृतक युवक तेजप्रताप (29) पिता रामकुमार साहू निवासी सिरमाटा थाना बालोद राजनांदगांव है। तेजप्रताप अपनी पत्नी हर्षा पिता ओमकार यादव के साथ उज्जैन ओंकारेश्वर यात्रा से राजनांदगांव लौट रहा था। दंपती कार से नागपुर की ओर जा रहे थे, सुबह लगभग 4 बजे हिवरासेनडवार के पास एक साथ चल रहे ट्रकों को ओवरटेक करने के चक्कर में यह हादसा होने की जानकारी मिली है।