मां के सामने ही कुएं में बालक ने लगा दी थी छलांग, एनडीआरएफ ने 23 घंटे के रेस्क्यू के बाद निकाला शव

छिंदवाड़ा। देहात थाना अंतर्गत बजरंग नगर में रविवार की सुबह 11 बजे 9 वीं कक्षा के छात्र ने कुएं में छलांग लगा दी थी। बालक सार्थक (14) पिता श्रीकांत वानखेड़े निवासी न्यू बजरंग नगर गुरैया ने नाराज होकर अपनी मां के सामने ही छत से घर के बाजू में बने पुराने बड़े कुएं में छलांग लगा ली। घटना की जानकारी लगते ही पुलिस मौके पर पहुंची जहां बालक का शव कुएं से निकालने के लिए एनडीआरएफ की टीम को बुलाया गया। 23 घंटे की मशक्कत के बाद सोमवार की सुबह 9.30 बजे बालक के शव को कुएं से बाहर निकाला जा सका है। एक के बाद एक करके तीन मोटर लगाई गई तथा कुएं को खाली करने का प्रयास किया गया था लेकिन कुएं में पानी की झिर होने के कारण कुआं आसानी से खाली नहीं हो पा रहा था।