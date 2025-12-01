मां के सामने ही कुएं में बालक ने लगा दी थी छलांग, एनडीआरएफ ने 23 घंटे के रेस्क्यू के बाद निकाला शव

NDRF
छिंदवाड़ा। देहात थाना अंतर्गत बजरंग नगर में रविवार की सुबह 11 बजे 9 वीं कक्षा के छात्र ने कुएं में छलांग लगा दी थी। बालक सार्थक (14) पिता श्रीकांत वानखेड़े निवासी न्यू बजरंग नगर गुरैया ने नाराज होकर अपनी मां के सामने ही छत से घर के बाजू में बने पुराने बड़े कुएं में छलांग लगा ली। घटना की जानकारी लगते ही पुलिस मौके पर पहुंची जहां बालक का शव कुएं से निकालने के लिए एनडीआरएफ की टीम को बुलाया गया। 23 घंटे की मशक्कत के बाद सोमवार की सुबह 9.30 बजे बालक के शव को कुएं से बाहर निकाला जा सका है। एक के बाद एक करके तीन मोटर लगाई गई तथा कुएं को खाली करने का प्रयास किया गया था लेकिन कुएं में पानी की झिर होने के कारण कुआं आसानी से खाली नहीं हो पा रहा था।
रविवार की देर रात तक चला रेस्क्यू फिर से सोमवार की सुबह शुरु किया गया था। पुलिस के अनुसार बालक सुबह के समय छत पर पानी से खेल रहा था, इसी दौरान उसकी मां पूनम वानखेड़े ने उसे आवाज देकर नीचे बुलाया था। जब मां ऊपर आई तो बालक ने नाराज होकर कुएं में छलांग लगा ली। कुआं घर से लगा हुआ तीन से चार फिट की दूरी पर ही है। बालक के छलांग लगाते ही उसकी मां ने जोर से सभी को आवाज लगाई थी लेकिन जब तक लोग कुएं के समीप पहुंचे बालक कुएं में डूब चुका था। देहात टीआई गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि रविवार को शुरु किया गया रेस्क्यू सोमवार सुबह तक चला है, बालक के शव को कुएं से निकाल लिया गया।
