मऊ में टाइगर के बाद छाबड़ी में दिखे पगमार्क, विष्णुपुरी खदान में तेन्दुआ के नहीं मिले चिन्ह



डिप्टी रेंजर पवन ढेंपे समेत अन्य कर्मचारियों ने ग्राम में पहुंचकर खेत में पगमार्क देखे। ये किसी वन्य प्राणी के बताए गए हैं। फिलहाल डिप्टी रेंजर स्पष्ट रूप से बाघ या तेन्दुआ का नाम नहीं ले रहे है। फिर भी उसका मूवमेंट जंगल की तरफ होना बता रहे हैं। फिलहाल ग्रामीणों को संदेह है कि ये वन्य प्राणी बाघ हो सकता है। ग्राम पंचायत सतनूर के अधीन ग्राम छाबड़ी आता है। यहां के सरपंच विनायक राव डिगरसे ने बिजली विभाग मोहखेड़ के कार्यपालन यंत्री को पत्र लिखकर छाबड़ी की रात्रिकालीन लाइट बंद करने का अनुरोध किया है। सरपंच के मुताबिक यहां वन्य प्राणी के पगचिन्ह दिखाई दिए हैं। रात में गांव में कोई हादसा होने की संभावना है। इसे देखते हुए बिजली बंद होना जरूरी है।