सिवनी के बादलपार में हत्या कर छिंदवाड़ा में पुलिया के नीचे फेंका शव

छिंदवाड़ा. बिछुआ थाना अंतर्गत ग्राम सुरंगी से खमरा जाने वाले मार्ग पर पुलिया के नीचे मंगलवार की शाम को बोरे में युवक का शव मिला था। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरु की तथा शिनाख्त करने का प्रयास किया। पुलिस ने मृतक की शिनाख्त सिवनी जिला अंतर्गत आने वाली बादलपार चौकी के अर्जुन (46) पिता रूपलाल मरावी से की है। अर्जुन मरावी जो कि पट प्रतियोगिता खिलाने का कार्य तथा मजदूरी का कार्य करता था तथा 18 दिसंबर को घर से खेत जाने की कहकर निकला था तथा लेकिन दो दिन तक घर नहीं पहुंचा तो परिवार के लोगों ने बादलपार चौकी में गुमशुदगी दर्ज कराई थी। परिजनों ने पुलिस को बताया था कि अर्जुन पट प्रतियोगिता खिलाने जाता था तथा कई दिनों तक घर नहीं आता था, जब वह दो दिन तक नहीं आया तो शिकायत की थी। बिछुआ थाना प्रभारी सतीश उइके ने बताया कि हत्या का प्रकरण दर्ज किया गया है तथा शिनाख्त कर ली गई है। इस मामले का पुलिस जल्द से जल्द खुलासा करेगी।