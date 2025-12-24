10 हजार की रिश्वत लेते पकड़ाया बीएसी, लोकायुक्त टीम ने कॉफी हाउस में दबोचा

यह मामला एक प्राइवेट स्कूल से जुड़ा है। सिंगोड़ी गांव के यूनिक पब्लिक स्कूल के खिलाफ सीएम हेल्पलाइन (CM Helpline) पर शिकायत दर्ज की गई थी। शिकायत को सुलझाने की ज़िम्मेदारी बीएसी ऑफिस की थी। हालांकि, आरोप है कि शिकायत बंद करने के बदले में बीएसी सत्येंद्र जैन ने खुलेआम पैसे मांगने शुरू कर दिए। उसने साफ कहा कि अगर पैसे दिए जाएंगे, तो शिकायत बंद कर दी जाएगी; नहीं तो फाइल पेंडिंग रहेगी।