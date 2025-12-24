24 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

छिंदवाड़ा

10 हजार की रिश्वत लेते पकड़ाया बीएसी, लोकायुक्त टीम ने कॉफी हाउस में दबोचा

MP News: सीएम हेल्पलाइन की शिकायत दबाने के बदले मांगी गई रिश्वत बीएसी को भारी पड़ गई। कॉफी हाउस में लोकायुक्त ने रंगे हाथों पकड़ लिया।

less than 1 minute read
Google source verification

छिंदवाड़ा

image

Akash Dewani

Dec 24, 2025

cm helpline chhindwara bac caught taking bribe lokayukt action mp news

chhindwara bac caught taking bribe (फोटो- गोंडवाना गणतंत्र पार्टी सदस्य देवरावें भलावी फेसबुक)

Lokayukt Action: आम लोगों की आवाज मानी जाने वाली सीएम हेल्पलाइन जैसी व्यवस्था जब सौदेबाजी का जरिया बन जाए तो सवाल उठना लाजिमी है। मंगलवार को छिंदवाड़ा ज़िले में भी ऐसा ही एक मामला सामने आया, जब लोकायुक्त टीम ने अमरवाड़ा में तैनात ब्लॉक एकेडमिक कोऑर्डिनेटर (BAC) को 10,000 रुपए की रिश्वत (Bribe) लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। (MP News)

सीएम हेल्पलाइन शिकायत से जुड़ा है मामला

यह मामला एक प्राइवेट स्कूल से जुड़ा है। सिंगोड़ी गांव के यूनिक पब्लिक स्कूल के खिलाफ सीएम हेल्पलाइन (CM Helpline) पर शिकायत दर्ज की गई थी। शिकायत को सुलझाने की ज़िम्मेदारी बीएसी ऑफिस की थी। हालांकि, आरोप है कि शिकायत बंद करने के बदले में बीएसी सत्येंद्र जैन ने खुलेआम पैसे मांगने शुरू कर दिए। उसने साफ कहा कि अगर पैसे दिए जाएंगे, तो शिकायत बंद कर दी जाएगी; नहीं तो फाइल पेंडिंग रहेगी।

जबलपुर से आई लोकायुक्त की टीम

स्कूल कमेटी से जुड़ी शिकायतकर्ता कविता पिपरदे ने दबाव में आने के बजाय जबलपुर में लोकायुक्त से संपर्क किया। शिकायत की गोपनीय जांच की गई, जिसमें आरोप सही पाए गए। इसके बाद एक जाल बिछाया गया।

मंगलवार को आरोपी ने शिकायतकर्ता को छिंदवाड़ा के सर्कुलर रोड पर इंडियन कॉफी हाउस बुलाया। जैसे ही 10,000 रुपए का लेन-देन हुआ, पहले से मौजूद लोकायुक्त टीम ने तुरंत कार्रवाई की और बीएसी को गिरफ्तार कर लिया। कॉफी हाउस में अफरा-तफरी मच गई और यह पूरा मामला जल्दी ही सबके सामने आ गया।

बीएसी के खिलाफ मामला दर्ज

लोकायुक्त ने आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। इस कार्रवाई ने एक बार फिर सिस्टम के उन अधिकारियों पर सवाल खड़े कर दिए हैं जो जनता की शिकायतों को पैसे कमाने का जरिया बनाते हैं। (MP News)

ये भी पढ़ें

MP से मुंबई तक चलेगी 2 स्पेशल ट्रेनें, कोहरे के कारण लेट हो रही ट्रेनें, यात्री परेशान
इटारसी
rewa-mumbai special trains late due to fog alert Sachkhand Express mp news

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

24 Dec 2025 09:45 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Chhindwara / 10 हजार की रिश्वत लेते पकड़ाया बीएसी, लोकायुक्त टीम ने कॉफी हाउस में दबोचा

बड़ी खबरें

View All

छिंदवाड़ा

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

यहां देखिए…बाघ की संख्या के मुकाबले तेन्दुआ ज्यादा

छिंदवाड़ा

एमपी में महिला ने एक साथ चार बच्चों को दिया जन्म, एक बेटा और तीन बेटियों की गूंजी किलकारियां

Woman gives birth to four children at once in Junnardeo in Chhindwara
छिंदवाड़ा

खजरी, चंदनगांव और नोनिया करबल में अधिक प्लाटिंग, बढ़ाई जाएगी संपत्ति गाइड लाइन दरें

Seoni-Chhindwara-Saoner fourlane road construction Nitin Gadkari announced mp news
छिंदवाड़ा

देहात पुलिस ने पकड़ा अंतरराज्यीय चोर गिरोह, नागपुर, सिवनी व बालाघाट के आरोपी पकड़ाए

Dehat police
छिंदवाड़ा

झिरीघाटी में सीमेंट से भरा ट्रक पलटा, तीन हमालों की मौत, छह घायल

damuaa
छिंदवाड़ा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.