प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र पर खड़े हो रहे सवाल, बगैर जांच के वाहनों के बन रहे

छिंदवाड़ा. वाहनों के दस्तावेजों में प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र भी अनिवार्य है लेकिन इसके बनाने को लेकर काफी लंबे समय से फर्जीवाड़ा चल रहा है। वाहनों की बिना जांच के ही आसानी से पीयूसी प्रमाण पत्र शहर व आरटीओ कार्यालय में मिल जाता है। आरटीओ कार्यालय के एजेंट आसानी से पीयूसी प्रमाण पत्र उपलब्ध करा देते है। नियमों की बात की जाए तो वाहनों की जांच मशीन से होनी चाहिए लेकिन वर्तमान में मोबाइल नंबर, गाड़ी का नंबर तथा ओटीपी से दो पहिया व चार पहिया वाहनों के पीयूसी प्रमाण पत्र आसानी से बन जाते है। परासिया मार्ग पर ऐसी ही एक पीयूसी की दुकान सजी है जहां पर कुछ जानकारी व पैसे देने पर यह प्रमाण पत्र उपलब्ध हो जाता है।