पेपर पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया होगी डिजिटल, विद्यार्थियों को मोबाइल पर उपलब्ध हो जाएगी उत्तरपुस्तिका

छिंदवाड़ा. परीक्षा देने के बाद विद्यार्थी को लगता था कि उसे नंबर कम मिले है जिसके लिए वह पेपर पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करता था जिसके लिए उसे काफी लंबी प्रकिया से गुजरना होता था। इस प्रकिया को राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय ने बहुत की आसान करने पर कार्य करना शुरू कर दिया है। पेपर पुनर्मूल्यांकन की प्रकिया को पूर्णत: डिजीटल करने पर कार्य किया जा रहा है जिसमें ऑनलाइन आवेदन करने के बाद विद्यार्थी को उसके मोबाइल पर ही उत्तरपुस्तिका उपलब्ध हो जाएगी। विश्वविद्यालय एक माह के भीतर अपने कार्यक्षेत्र में आने वाले कॉलेजों के पीजी पाठ्यक्रम के 10 हजार विद्यार्थियों के लिए यह सुविधा उपलब्ध कराएगा तथा आने वाले एक वर्ष के भीतर सभी 90 हजार विद्यार्थियों को यह सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। जिसका फायदा छिंदवाड़ा के साथ ही सिवनी व बालाघाट जिले के विद्यार्थियों को मिलेगा।