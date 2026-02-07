7 फ़रवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

छिंदवाड़ा

पेपर पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया होगी डिजिटल, विद्यार्थियों को मोबाइल पर उपलब्ध हो जाएगी उत्तरपुस्तिका

एक माह बाद से पीजी के 10 हजार विद्यार्थियों को तथा साल वर्ष में सभी 90 हजार विद्यार्थियों को मिल जाएगी सुविधा, राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय ने बनाई कार्ययोजना

2 min read
Google source verification

छिंदवाड़ा

image

Jitendra Singh Rajput

Feb 07, 2026

राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय

राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय

छिंदवाड़ा. परीक्षा देने के बाद विद्यार्थी को लगता था कि उसे नंबर कम मिले है जिसके लिए वह पेपर पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करता था जिसके लिए उसे काफी लंबी प्रकिया से गुजरना होता था। इस प्रकिया को राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय ने बहुत की आसान करने पर कार्य करना शुरू कर दिया है। पेपर पुनर्मूल्यांकन की प्रकिया को पूर्णत: डिजीटल करने पर कार्य किया जा रहा है जिसमें ऑनलाइन आवेदन करने के बाद विद्यार्थी को उसके मोबाइल पर ही उत्तरपुस्तिका उपलब्ध हो जाएगी। विश्वविद्यालय एक माह के भीतर अपने कार्यक्षेत्र में आने वाले कॉलेजों के पीजी पाठ्यक्रम के 10 हजार विद्यार्थियों के लिए यह सुविधा उपलब्ध कराएगा तथा आने वाले एक वर्ष के भीतर सभी 90 हजार विद्यार्थियों को यह सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। जिसका फायदा छिंदवाड़ा के साथ ही सिवनी व बालाघाट जिले के विद्यार्थियों को मिलेगा।

उत्तरपुस्तिका की जांच ऑनलाइन, शिक्षकों को प्रशिक्षण

पुनर्मूल्यांकन की प्रकिया डिजीटल करने से पहले विश्वविद्यालय ने उत्तरपुस्तिका की जांच को ऑनलाइन किया है जिसके लिए शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया है। इस प्रकिया के बाद वहीं ऑनलाइन फाइल विद्यार्थियों के पुनर्मूल्यांकन के आवेदन पर उनके मोबाइल पर भेज दी जाएगी। धीरें-धीरें सभी शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा तथा एक वर्ष में इस प्रक्रिया को पीजी पाठ्यक्रम के बाद सभी विद्यार्थियों को उपलब्ध करा दी जाएगी।

क्या फायदा होगा इस सुविधा से

इस डिजीटल प्रकिया से मूल्यांकन जल्दी होगा, आवेदन करने पर तत्काल बाद विद्यार्थियों को यह मोबाइल पर उपलब्ध करा दी जाएगी। पूर्व की तरह इस बार उत्तरपुस्तिका के बंडल नहीं खोलने पड़ेंगे। पारदर्शिता बढ़ेगी जिससे किसी भी तरह के सवाल प्रबंधन पर खड़े नहीं हो पाएंगे। पूरी प्रकिया डिजीटल होने से समय के साथ ही अतिरिक्त शुल्क से भी विद्यार्थी बचेंगे।

इनका कहना है।

मोबाइल ऐप के माध्यम से परीक्षा फार्म भरने की प्रकिया चार फरवरी से शुरू हो गई है वहीं पेपर पुनर्मूल्यांकन की प्रकिया भी एक माह बाद से शुरू हो जाएगी। पहले पीजी के विद्यार्थियों के लिए यह सुविधा होगी, फिर साल भर में सभी विद्यार्थियों के लिए यह व्यवस्था लागू कर दी जाएगी। उत्तरपुस्किा के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के बाद कुछ देर बाद ही मोबाइल पर ही जांची हुई उत्तरपुस्तिका पहुंच जाएगी।

प्रो. इंद्र प्रसाद त्रिपाठी, कुलगुरू, राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय, छिंदवाड़ा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

07 Feb 2026 11:37 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Chhindwara / पेपर पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया होगी डिजिटल, विद्यार्थियों को मोबाइल पर उपलब्ध हो जाएगी उत्तरपुस्तिका

बड़ी खबरें

View All

छिंदवाड़ा

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

निशुल्क स्वास्थ्य शिविर में नेत्र रोगियों की जांच

छिंदवाड़ा

मौसम में बदलाव का असर, ओपीडी में बढ़ रही मरीजों की संख्या

jila asptaal
छिंदवाड़ा

मतदाताओं के नाम पर त्रुटि स्वीकार नहीं कर रहा कम्प्यूटर

Rajasthan Panchayat Elections, Rajasthan Panchayat Election News, Rajasthan Panchayat Election Date, Rajasthan Panchayat Election Latest News, Rajasthan Panchayat Election Update News, Rajasthan Panchayat Election Today News, Rajasthan Politics, राजस्थान पंचायत चुनाव, राजस्थान पंचायत चुनाव न्यूज, राजस्थान पंचायत चुनाव डेट, राजस्थान पंचायत चुनाव लेटेस्ट न्यूज, राजस्थान पंचायत चुनाव अपडेट न्यूज, राजस्थान पंचायत चुनाव टुडे न्यूज, राजस्थान राजनीति
छिंदवाड़ा

खुलासा: ‘न्यूड’ देखने की सनक में AI से बना दिए लड़कियों के अश्लील वीडियो, आप भी रहें सतर्क

AI
छिंदवाड़ा

अब विद्यार्थी ऐप के माध्यम से भर सकेंगे परीक्षा फार्म व फीस

राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय
छिंदवाड़ा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.