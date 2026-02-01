निशुल्क स्वास्थ्य शिविर में नेत्र रोगियों की जांच

सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग सतेन्द्र सिंह मरकाम आगामी बोर्ड परीक्षाओं की तैयारियों का जायजा लेने शुक्रवार को विकासखंड हर्रई अंतर्गत भुमका हाई स्कूल एवं धनोरा हायर सेकण्डरी स्कूल स्थित बोर्ड परीक्षा केन्द्र पहुंचे। निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान परीक्षा से पूर्व की जा रही व्यवस्थाओं एवं शैक्षणिक तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की।

परीक्षा केंद्रों पर आवश्यक मूलभूत सुविधाओं, कक्ष व्यवस्था, अनुशासन एवं शैक्षणिक वातावरण का अवलोकन करते हुए संबंधित अधिकारियों एवं शिक्षकों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। ताकि बोर्ड परीक्षा शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं व्यवस्थित ढंग से संपन्न हो सके। सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग मरकाम ने बच्चों को समझाया कि परीक्षा के समय मन में किसी भी प्रकार का भय नहीं होना चाहिए, बल्कि आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच के साथ परीक्षा देनी चाहिए।