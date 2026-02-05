देखना चाहते थे ‘न्यूड’ कैसी दिखती हैं, पड़ोसी लड़कियों के अश्लील फोटो-वीडियो बनाने वाले आरोपियों का खुलासा

AI से तैयार किए गए फोटो और वीडियो में असली और नकली की पहचान करना कठिन तो है, लेकिन आप कुछ बिंदुओं पर ध्यान देकर इन्हें पहचान सकते हैं। इस तकनीक से तैयार किए गए फोटो में चेहरे की चमक ज्यादा रहेगी, जबकि इससे जुड़े व्यक्ति का चेहरा इतना चमकदार नहीं होता। वीडियो के मामले में चेहरे के हाव-भाव से आप पहचान सकते हैं, क्योंकि इसमें चेहरे के एक्सप्रेशन कुछ अलग नजर आते हैं। इसके साथ ही इस दौरान की जाने वाली लिप सिंक भी अलग होती है।