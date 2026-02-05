सराफा व्यापारी के साथ सोना व चांदी की लूट के पांच आरोपी पकड़ाए, दो आरोपी सोना लेकर फरार

छिंदवाड़ा. देहात थाना अंतर्गत ग्राम खंसवाड़ा में 26 जनवरी 2026 को साप्ताहिक बाजार में सोना व चांदी की दुकान लगाकर अपनी बाइक से लौट रहे सराफा व्यापारी ओमचंद्र (70) पिता हरलाल सोनी निवासी गांगीवाड़ा के साथ दो बाइक सवार चार युवकों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया था। इस प्रकरण का देहात पुलिस ने खुलासा करते हुए लूट के पांच आरोपियों को पकड़ा है जबकि दो आरोपी अभी फरार है। पिछले कई दिनों से रेकी कर आरोपियों ने वारदात को अंजाम दिया था। लूट का प्रकरण दर्ज करने के बाद पुलिस जांच में जुटी तथा काफी मशक्कत कर आरोपियों को पकड़ा तथा उनसे चांदी के तकरीबन दो किलो 300 ग्राम चांदी तकरीबन छह लाख रुपए की बरामद की है। पुलिस कंट्रोल रूम में प्रेस कांफ्रेंस आयोजित कर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आशीष खरे, सीएसपी अजय राणा तथा देहात टीआई गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि सराफा व्यापारी ओमचंद्र सोनी ने शिकायत कर बताया था कि 26 जनवरी 2026 को वह ग्राम खंसवाड़ा साप्ताहिक बाजार से अपनी बाइक से अपने घर गांगीवाड़ा लौट रहा था। रास्ते में भमाड़ा चौक से कुंडाली खुर्द मार्ग पर बगीचा के समीप शाम 5.45 बजे पीछे से दो बाइक पर सवार चार लोग आए तथा बाइक को गिराते हुए खेत में ले गए तथा मारपीट करते हुए बैग छीन के भाग गए।