बच्चों को काटने के मामले में बिल्ली और बंदर से आगे निकले कुत्ते



सिविल सर्जन ऑफिस से मिली जानकारी के अनुसार जनवरी में कुत्तों से काटने के ३०८ केस सामने आए। बिल्ली के ४३ और बंदर के काटने से १२ पीडि़त मिले। इसी तरह दूसरे जानवर गाय, भैंस, चूहा के काटने से १३ लोग आए हैं। अस्पताल के कर्मचारियों ने जब पीडि़तों से पूछा तो उन्होंने बातचीत में बताया कि तीन साल से १४ साल के बच्चे कुत्तों के ज्यादा शिकार बने। जिनकी सुरक्षा परिवारजन नहीं कर पाए। इन बच्चों को गली-मोहल्लों में खेलते समय कुत्तों ने काट खाया। जबकि बिल्ली और बंदर के मामले में ज्यादातर भोजन न देना एक कारण रहा।