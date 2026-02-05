बेटे ने उतारा था पिता को मौत के घाट, जमीनी विवाद बना कारण

बिछुआ टीआई सतीश उइके ने बताया कि जांच में सामने आया कि पतिराम परतेती के दो बेटे है दोनों की शादी हो गई है तथा दोनों बेटों में जमीन व मकान का बंटवारा कर दिया तथा वह छोटे बेटे के साथ रह रहा था। लेकिन जमीन व मकान को लेकर दोनों बेटों व पिता में विवाद होता था, बडा बेटा बबलू परतेती जमीन बंटवारा को लेकर खुश नहीं था। जिसका विवाद तहसील न्यायालय बिछुआ में भी चल रहा था। 28 जनवरी 2026 को तहसील न्यायालय में पेशी थी तथा एक फरवरी की सुबह सात बजे मृतक अपने खेत में मवेशी के कोठे में था, इसी दौरान मृतक पतिराम का उसके बड़े बेटे बबलू परतेती से विवाद हो गया।