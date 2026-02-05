अब विद्यार्थी ऐप के माध्यम से भर सकेंगे परीक्षा फार्म व फीस

छिंदवाड़ा. राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय छिंदवाड़ा ने विद्यार्थियों के लिए एक नवाचार किया है, अब विद्यार्थी ऐप के माध्यम से अपनी परीक्षा के फार्म व फीस भर सकेंगे, अब उन्हें क्यिोस्क सेंटर के चक्कर, लंबी कतार व अतिरिक्त भुगतान से राहत मिलेगी। प्रदेश में राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय ऐपलाॅन्च करने वाला मप्र का पहला विश्वविद्यालय है। विश्व विद्यालय ने मोबाइल ऐपआरआरएसयूछिंदवाड़ालॉन्च करते हुए कुलगुरु प्रो इंद्र कुमार त्रिपाठी ने बताया कि यह ऐप विशेष तौर पर विद्यार्थियों की सुविधा के लिए लॉन्च किया गया है। विद्यार्थी यूजर व पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन कर सकेंगे तथा परीक्षा फार्म व फीस का भुगतान कर सकेंगे। भविष्य में विद्यार्थी अपना परीक्षा परिणाम एवं डिजीटल अंकसूची भी प्राप्त कर सकेंगे। आने वाले दिनों में इस ऐप का उपयोग शुरू करते हुए विद्यार्थी इसका उपयोग कर सकेंगे जिसका प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है।