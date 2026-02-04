लेडी SDM ने खुद ही बुलडोजर से गिराई अवैध कॉलोनी, तेवर देख हर कोई हैरान

सूचना मिलने पर एसडीएम अलका एक्का और तहसीलदार विनयप्रकाश ठाकुर के साथ पटवारी और नगर पालिका के अमले ने मौके पर पहुंचकर जांच की। जिसके बाद जेसीबी और ट्रैक्टर की मदद से लेआउट पर बने अवैध निर्माण तोड़े। अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि अवैध कॉलोनी में प्लॉट न खरीदें। प्रशासन कभी भी इस तरह के प्लॉटो की रजिस्ट्रियों को निरस्त कर सकता है। कार्रवाई के दौरान पटवारी प्रमोद आमने, संजू धुर्वे, गगन सोनकुसरे, कोटवार योगेश देशभ्रतार और नगर पालिका कर्मचारी उपस्थित थे।