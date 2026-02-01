नगर निगम की चुंगी क्षतिपूर्ति राशि 2.48 करोड़, सीवर, बिजली समेत 8 मदों में कटे 2.20 करोड़



नगर निगम के अनुसार पिछले वर्ष 2025 में भी नगर निगम कर्मचारियों को वेतन की समस्या का सामना करना पड़ा था। इसके चलते कर्मचारियों ने हड़ताल की थी। पिछले वर्ष ही मार्च में नगर निगम ने प्रस्ताव पारित जल टैक्स, प्रापर्टी टैक्स और अन्य उपभोक्ता प्रभारों में वृद्धि की थी। इसके चलते टैक्स की बढ़ी राशि आने पर नगर निगम की स्थिति संभलती दिखी और निगम प्रतिमाह वेतन कर पाया। इस वर्ष 2026 में भी निगम के अनुबंधित और विनियमित कर्मचारियों ने हड़ताल की चेतावनी दे दी है।