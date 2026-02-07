पचमढ़ी तक किराया 174 पर वसूल रहे 300, भूराभगत तक 104 पर वसूल रहे 200

छिंदवाड़ा. महादेव मेला छह फरवरी 2026 से शुरू हो गया है, लोगों का चौरागढ़ पहुंचना शुरु हो गया है, लोग पचमढ़ी व भूराभगत की ओर से पहुंच रहे है। इन भक्तों को बस संचालक ने ठगने का कार्य शुरू कर दिया है, परिवहन विभाग ने बसों को परमिट के साथ ही किराया सूची दी है जिसके हिसाब से किराया वसूला जाना है। छिंदवाड़ा से पचमढ़ी का किराया परिवहन विभाग के अनुसार 174 रुपए है लेकिन 300 रुपए तथा भूराभगत तक का किराया 104 रुपए है जिसके बदले 200 रुपए वसूला जा रहा है। किराया सूची बसों पर चस्पा होनी चाहिए लेकिन व गायब है। 15 फरवरी शिवरात्रि तक मेला रूट पर लाखों की संख्या में भक्तों का पहुंचना होता है।