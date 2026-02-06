मौसम में बदलाव का असर, ओपीडी में बढ़ रही मरीजों की संख्या

छिंदवाड़ा. दिन में गर्मी का एहसास व शाम के बाद ठंड का एहसास लोगों के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डाल रहा है। बदलते मौसम में संक्रमण के सक्रिय होने से सर्दी जुकाम, वायरल बुखार व डायरिया के लक्षण देखे जा रहे है, जिसमें बच्चे व बुजुर्गों की संख्या ज्यादा है। जिला अस्पताल की ओपीडी के साथ ही प्राइवेट अस्पतालों में मरीजों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। मौसम में परिवर्तन के साथ ही देखा जा रहा है कि दिन में तापमान ज्यादा रहता है लेकिन शाम के बाद ठंड का एहसास होता है तथा रात व सुबह तेज ठंड दर्ज की जाती है। विशेषज्ञों के अनुसार मौसम में जब परिवर्तन होता है तो ऐसा ही मौसम होता है इस दौरान गर्मी व ठंड का एहसास होता है जो शरीर पर विपरीत प्रभाव डालता है।