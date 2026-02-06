मतदाताओं के नाम पर त्रुटि स्वीकार नहीं कर रहा कम्प्यूटर



जिले की पांच विधानसभाओं के 12.26 लाख मतदाताओं में से 59 हजार 368 मतदाताओं के नाम पहले ही विभिन्न कारणों से हटाए गए हैं। शेष 11.67 लाख मतदतााओं में से अब यह नामों की त्रुटियां आ गई है। प्रशासन इनके निपटारे में लगा हुआ है। बीएलओ के नाम कुछ मतदाताओं ने वर्ष 2003 में जो नाम लिखा था, उसे वर्ष 2026 की मतदाता सूची में हल्का सा बदल लिया है। जैसे वे नरेश कुमार लिखते थे, उसे अब नरेश लिख लिया है। इसी तरह पिता-पुत्र की आयु में कहीं दस वर्ष का अंतर आ रहा है। कम्प्यूटर बार-बार इन नामों और आयु के अंतर को अस्वीकृत कर रहा है। एसडीएम स्तर पर प्रत्येक बीएलओ को इसमें मतदाताओं से पूछकर सुधरवाने की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा इंजीनियर स्तर के अधिकारियों को लगाया गया है।

