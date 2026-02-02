सतपुड़ा के सबसे बड़े महादेव मेला में पहुंचेंगे पांच लाख से अधिक श्रद्धालु

छिंदवाड़ा. महादेव मेला छह फरवरी से शुरू होना है जिसमें शामिल होने जिले के साथ ही मप्र व महाराष्ट्र के लगभग पांच लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचेंगे। महाराष्ट्र से महादेव जाने वाले श्रद्धालु छिंदवाड़ा से होते हुए पहुंचते है। महादेव मेला जाने के लिए लोग भूरा भगत व पचमढ़ी वाले रास्ते का उपयोग करते है। मेला रूट के साथ ही भूरा भगत क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था के साथ ही यातायात व्यवस्था संभालने के लिए तकरीबन 250 पुलिस कर्मियों की आवश्यकता है, जिसके लिए जिला पुलिस ने आईजी जबलपुर से 150 का अतिरिक्त बल मांगा है उसके साथ ही मेला रूट पर आने वाले सभी थानों का बल भी मेला अवधि में सुरक्षा व यातायात व्यवस्था में लगे रहेंगे। छिंदवाड़ा से लेकर मटकुली सीमा तथा भूरा भगत मार्ग पर 30 जगह चेकिंग पाइंट बनाए गए है इसके साथ ही वाहनों की पार्किंग के लिए पांच बड़े स्थानों को चिंहित किया गया है जहां पर हजारों की संख्या में वाहन पार्क किए जा सकेंगे। मेला मार्ग पर आने वाले सभी थानों के बल व वाहन के साथ ही 15 अतिरिक्त वाहन मेला मार्ग पर लगातार गश्त करेंगे।