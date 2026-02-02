2 फ़रवरी 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

छिंदवाड़ा

सतपुड़ा के सबसे बड़े महादेव मेला में पहुंचेंगे पांच लाख से अधिक श्रद्धालु

लगेगा ढाई सौ का पुलिस बल, 150 की मांग आईजी जबलपुर से, 30 जगह पर चेकिंग पॉइंट, स्थानीय पुलिस के साथ ही 15 मोबाइल वैन मेला रूट पर करेगी जांच, छह फरवरी से होगा शुरू

2 min read
Google source verification

छिंदवाड़ा

image

Jitendra Singh Rajput

Feb 02, 2026

महादेव मेला

महादेव मेला

छिंदवाड़ा. महादेव मेला छह फरवरी से शुरू होना है जिसमें शामिल होने जिले के साथ ही मप्र व महाराष्ट्र के लगभग पांच लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचेंगे। महाराष्ट्र से महादेव जाने वाले श्रद्धालु छिंदवाड़ा से होते हुए पहुंचते है। महादेव मेला जाने के लिए लोग भूरा भगत व पचमढ़ी वाले रास्ते का उपयोग करते है। मेला रूट के साथ ही भूरा भगत क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था के साथ ही यातायात व्यवस्था संभालने के लिए तकरीबन 250 पुलिस कर्मियों की आवश्यकता है, जिसके लिए जिला पुलिस ने आईजी जबलपुर से 150 का अतिरिक्त बल मांगा है उसके साथ ही मेला रूट पर आने वाले सभी थानों का बल भी मेला अवधि में सुरक्षा व यातायात व्यवस्था में लगे रहेंगे। छिंदवाड़ा से लेकर मटकुली सीमा तथा भूरा भगत मार्ग पर 30 जगह चेकिंग पाइंट बनाए गए है इसके साथ ही वाहनों की पार्किंग के लिए पांच बड़े स्थानों को चिंहित किया गया है जहां पर हजारों की संख्या में वाहन पार्क किए जा सकेंगे। मेला मार्ग पर आने वाले सभी थानों के बल व वाहन के साथ ही 15 अतिरिक्त वाहन मेला मार्ग पर लगातार गश्त करेंगे।

चार पाइंटों पर ब्रेथ एनालाइजर से जांच

शराब पीकर वाहन चलाने वालों को लेकर महादेव मेला रूट पर विशेष जांच कर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने देहात थाने के आगे तथा कुआं बादला में दो स्थानों पर चेकिंग पाइंट बनाया है जहां पर वाहन चालकों की ब्रेथ एनालाइजर से जांच की जाएगी। इसके साथ ही परासिया व जुन्नारदेव थाना क्षेत्र में दो स्थानों पर भी वाहन चालकों की ब्रेथ एनालाइजर से जांच की जाएगी।

एक्सीडेंट पाइंट पर की जाएगी वाहनों की गति धीमी

पूर्व में महादेव मेला के दौरान जहां पर भी सडक़ हादसे सामने आए है ऐसे एक्सीडेंटल पाइंट पर पुलिस वाहनों की गति कम करने के लिए बेरीकेट्स व अन्य कार्य किए जाएंगे। ऐसे स्थान पूर्व में स्थानीय पुलिस ने चिंहित किए है जिस ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। पचमढ़ी के साथ ही जुन्नारदेव से तामिया मार्ग तथा दमुआ मार्ग पर भी हादसों को रोकने इंतजाम किए गए है।

इनका कहना है।

महादेव मेला रूट पर सडक़ हादसों को रोकने के लिए चेकिंग पाइंट बनाए गए है, ब्रेथ एनालाइजर की मदद से चिंहित स्थानों पर लगातार जांच की जाएगी। स्थानीय थानों के साथ ही अतिरिक्त बल जांच करेगा।

रामेश्वर चौबे, डीएसपी, यातायात

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

02 Feb 2026 11:44 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Chhindwara / सतपुड़ा के सबसे बड़े महादेव मेला में पहुंचेंगे पांच लाख से अधिक श्रद्धालु
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

छिंदवाड़ा

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

कमिश्नर के दस्तखत पर लटकी प्रधानमंत्री आवास 2.0 की किश्त

chhindwara nagar nigam staff salary scam face attendance mp news
छिंदवाड़ा

जहरीली मिठाई खाने से मौत मामले में बड़ा खुलासा, बहू को मारने ससुरालजन ने मिलाया था जहर

MP News chhindwara poisoned sweets case
छिंदवाड़ा

नगर निगम की चुंगी क्षतिपूर्ति राशि 2.48 करोड़, सीवर, बिजली समेत 8 मदों में कटे 2.20 करोड़

chhindwara nagar nigam temporary employees termination mp news
छिंदवाड़ा

गुटबाजी करने वाले भाजपा नपा अध्यक्ष पार्टी से निष्काषित, वायरल ऑडियो से हिला संगठन

bjp expelled municipal president for 6 years over commission viral audio mp news
छिंदवाड़ा

बैडमिंटन प्रतियोगिता में छिंदवाड़ा की टीम अंतिम चार में, छिंदवाड़ा की लोकल खबरें पढ़ें

badminton
छिंदवाड़ा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.