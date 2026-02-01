गुटबाजी करने वाले भाजपा नपा अध्यक्ष पार्टी से निष्काषित, वायरल ऑडियो से हिला संगठन

कार्रवाई के पीछे भाजपा नेता का सोशल मीडिया में वायरल आडियो (Viral Audio) बताए जा रहे हैं। दावा किया गया था कि नगर पालिका अध्यक्ष मालवीय अमृत योजना के तहत होने वाले कार्यों पर ठेकेदार से 5 प्रतिशत कमीशन की मांग कर रहे थे। इसमें कहा जा रहा था कि इस बार 4 प्रतिशत से काम नहीं चलेगा। इसके अलावा सोशल मीडिया पर शराब ठेकेदार के साथ बातचीत का ऑडियो वायरल होने के कारण भी सुर्खियों में आए थे। इस मामले में कांग्रेस मोर्चा खोले हुए थे। लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। प्रशासन को ज्ञापन भी सौंपा गया था।