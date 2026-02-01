1 फ़रवरी 2026,

रविवार

home_icon

छिंदवाड़ा

गुटबाजी करने वाले भाजपा नपा अध्यक्ष पार्टी से निष्काषित, वायरल ऑडियो से हिला संगठन

MP News: नगर पालिका अध्यक्ष विनोद मालवीय को अनुशासनहीनता, गुटबाजी और पार्टी की छवि धूमिल करने के आरोपों में छह साल के लिए निष्कासित किया गया।

छिंदवाड़ा

Akash Dewani

Feb 01, 2026

bjp expelled municipal president for 6 years over commission viral audio mp news

bjp expelled parasia municipal president for 6 years (फोटो- Patrika.com)

BJP News:छिंदवाड़ा में 5 प्रतिशत कमीशन का आडियो वायरल होने से चर्चा में रहे भाजपा के परासिया नगर पालिका अध्यक्ष विनोद मालवीय (Municipal President Vinod Malviya) को शनिवार को संगठन की प्राथमिक सदस्यता से 6 साल के लिए निलंबित कर दिया। भाजपा जिला अध्यक्ष शेषराव यादव ने मालवीय के निलंबन का आदेश जारी किया।

जिलाअध्यक्ष शेषराव यादव ने कहा कि परासिया नगर पालिका अध्यक्ष मालवीय पर अनुशासनहीनता के आरोप थे। जिससे पार्टी की छवि धूमिल हो रही थी। प्रदेश नेतृत्व के निर्देश पर उन पर निष्कासन की कार्रवाई की गई है। यादव ने कहा कि नगर पालिका में पार्टी के प्रभाव और सत्ता की मौजूदगी पर बाद में विचार किया जाएगा। अभी मामला अनुशासनहीनता का था इस लिए कार्रवाई करनी पड़ी। (MP News)

कार्रवाई के पीछे आडियो वायरल बना कारण

कार्रवाई के पीछे भाजपा नेता का सोशल मीडिया में वायरल आडियो (Viral Audio) बताए जा रहे हैं। दावा किया गया था कि नगर पालिका अध्यक्ष मालवीय अमृत योजना के तहत होने वाले कार्यों पर ठेकेदार से 5 प्रतिशत कमीशन की मांग कर रहे थे। इसमें कहा जा रहा था कि इस बार 4 प्रतिशत से काम नहीं चलेगा। इसके अलावा सोशल मीडिया पर शराब ठेकेदार के साथ बातचीत का ऑडियो वायरल होने के कारण भी सुर्खियों में आए थे। इस मामले में कांग्रेस मोर्चा खोले हुए थे। लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। प्रशासन को ज्ञापन भी सौंपा गया था।

ये भी रहे कारण

  • सोशल मीडिया में धार्मिक भावनाओं को भड़काने का आरोप, जेल गए
  • जिला नेतृत्व को विश्वास में लिए बगैर प्रेसिडेंट इन कौंसिल में बदलाव, तीन सभापति बदले
  • गुटबाजी और भाजपा पार्षदों में बढ़ते असंतोष के चलते 10 माह से अधिक बीत गए परिषद बैठक नहीं बुलाया। (MP News)

'मंदिर भी बनेंगे, विकास भी होगा', कांग्रेस पर गरजे CM मोहन यादव
रीवा
CM Mohan Yadav Hits Back at Congress on Temple Development in rewa mp news

Published on:

01 Feb 2026 02:50 am

