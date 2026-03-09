एमपी में भाजपा नेता की सड़क हादसे में मौत, शोक की लहर

श्याम साहू हर्रई क्षेत्र में भाजपा के वरिष्ठ नेता थे। वो हर रविवार को नर्मदा स्नान करने के लिए बरमान जाते थे। आज भी अपने साथियों के साथ वो कार से बरमान में नर्मदा स्नान करने गए थे। नर्मदा स्नान करने के बाद वापस लौटते समय हर्रई क्षेत्र के ही परतापुर के पास श्याम साहू की कार सामने से आ रहे आयशर ट्रक से टकरा गई। हादसे में श्याम साहू की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और भाजपा नेता के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने के साथ ही घायलों को हर्रई अस्पताल पहुंचाया। हर्रई अस्पताल से घायलों को जिला अस्पताल नरसिंहपुर रेफर कर दिया गया।